L’Anci a tutela dei Comuni. L’assemblea di Acquedotto Lucano va annullata !

Ci risiamo. L’argomento era stato gia sollevato lo scorso anno e quella scelta-tendenza all’aumento di capitale sociale di Acquedotto Lucano che ridurrebbe peso e decisioni dei Comuni proprio non ci sta. A ribadirlo con una nota inviata al presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi,all’amministratore unico di Acquedotto Lucani Alfonso Metello Francesco Andretta e ai soci di Acquedotto lucano spa, è il presidente dell’Anci di Gerardo Larocca. Controllo congiunto e aumento di capitale sono decisioni da verificare, analizzare in maniera approfondita, in relazione al fatto che la documentazione va esaminata per tempo e alla luce delle schede allegate. Senza giri di parole è bene chiudere i rubinetti dell’assemblea convocata per il 31 marzo. L’acqua è un bene del territorio e va gestito e condiviso con il giusto peso delle popolazione e degli enti locali, i 131 Comuni, che li rappresentano.



Al Sig. Amministratore Unico

di Acquedotto LucanoAl Sig. Presidente

della Giunta Regionale

Ai Sig.ri Sindaci

dei Comuni soci di AL SpA L O R O S E D I

Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Acquedotto Lucano SpA del 30-31/03/26

Facendo seguito alla comunicazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano SpA del 2 marzo scorso, con la quale si è richiamata l’attenzione dei Soci sul tema del controllo analogo congiunto e su quello dell’aumento di capitale, nonché all’avviso (del successivo 15 marzo) di convocazione della prossima assemblea straordinaria ed ordinaria (fissata per il 30 e per il 31 marzo pv, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione), occorre, in primo luogo, evidenziare come

la pertinente documentazione sia stata trasmessa soltanto qualche giorno fa, previa formale richiesta da parte di taluni Comuni.

Tale circostanza, attesa l’assoluta valenza e la oggettiva complessità degli argomenti in discussione, non ne ha consentito una disamina compiuta e conclusiva, in particolare per quanto attiene alle previsioni contenute nel Programma annuale e triennale delle attività di gestione e degli investimenti e nell’Aggiornamento del Piano industriale con riferimento al periodo 2026 – 2028.

Considerato, tuttavia, che su molti dei temi posti all’ordine del giorno aveva, già in

precedenza, potuto svolgere articolate valutazioni, l’ANCI, pur nel breve spazio temporale avuto a disposizione, ha predisposto le allegate schede tese, anche sulla scorta delle più recenti novità legislative e fattuali, a mettere in rilievo:

• tanto le criticità d’ordine giuridico rivenienti dall’approvazione, per come sono stati proposti, dell’aumento di capitale (nell’ordine verosimilmente di 8 MEuro e, sostanzialmente, riservato alla sola Regione) e della modifica dell’art. 7 dello Statuto societario (volto ad elevare dal 24 al

39% il limite del diritto di voto in Assemblea della Regione medesima);

• quanto l’assoluta inidoneità dei documenti programmatici, presentati dall’AU, ad affrontare, in termini risolutivi, una situazione di estrema difficoltà che esigerebbe invece, per un verso, corposi interventi nell’immediato per fronteggiare l’emergenza, per altro verso, una chiara visione della prospettiva strategica nel medio e nel lungo periodo.ù



Tanto doverosamente premesso, nel rinviare alle allegate schede le motivazioni del proprio convincimento, l’ANCI ritiene di dover formalmente richiedere all’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano SpA di:

a) revocare l’Assemblea de qua e, contestualmente, aprire un tavolo di confronto con le parti in causa (rispetto al quale l’ANCI comunica sin d’ora la propria convinta disponibilità) finalizzato all’elaborazione di un efficace Piano di risanamento in attuazione, tra l’altro, di quanto disposto

dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (per il cui effetto “Qualora emergano …… uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.”);

b) verificare in tale ambito, sia sul piano della legittimità che su quello dell’efficacia, la fattibilità dell’aumento di capitale e/o di ulteriori, eventuali interventi di riequilibrio economicofinanziario;

c) predisporre, sempre nel contesto del tavolo di confronto, una sostanziale modifica dell’art 25 dello Statuto sul controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci, in particolare con riguardo alle sue funzioni ed alla sua composizione, onde assicurare agli Enti affidanti effettivi poteri di indirizzo e controllo sui principali atti programmatori, nonché influenza determinante su nomina e revoca della governance aziendale, in linea con le previsioni di legge (comunitarie e nazionali), con i più autorevoli arresti giurisprudenziali e, da ultimo, con il parere ANAC n. 32 del 30 luglio 2025, emesso su richiesta della Regione Puglia (e dalla stessa recepito

in sede di disciplina del controllo analogo congiunto su AQP da parte dei suoi 259 Comuni);

d) ritirare (anche in osservanza degli impegni assunti dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea in occasione della positiva definizione della procedura di infrazione del 2004) la proposta di modifica dell’art 7 dello Statuto nel senso, ripetesi, di elevare dal 24 al 39% il limite del diritto di voto in Assemblea da parte della Regione Basilicata in caso di nuova sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale e conseguente incremento della sua quota di partecipazione.

Nel convincimento di concorrere ad affrontare, in spirito di leale collaborazione ed in maniera propositiva, una problematica la cui soluzione, anche per oggettive difficoltà non di rado legate ad eventi imprevisti ed imprevedibili, risulta tutt’altro che agevole, l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.

Potenza,27.03.2026

Il Presidente

di ANCI Basilicataa

Gerardo Larocca