Lamacchia: candidature e coalizione spuria. Con Cifarelli, ma il fronte progressista verrà?

Nel titolo interrogativi, contraddizioni e speranza (con la s in minuscolo) per un’area progressista tutta da costruire, fuori dal centrosinistra miseramente fatto fallire e con un Pd che a Matera, come già accaduto a Potenza, non avrà simbolo ma rappresentanti che hanno ancora la tessera in tasca fino ai congressi tanto attesi e che forse verranno dopo l’estate, quando a livello nazionale la segreteria guidata da Elly Schlein sceglierà l’armocromia giusta per rimuovere le tante venature di grigio della Basilicata. Donato Lamacchia, conteso tra un passato da falce e Martello dove era tutto chiaro, finchè le involuzioni ed evoluzioni, hanno creato una ‘’cosa’’ senza nè amore e nè sapore, interviene con alcune riflessioni a bocce ferme, dopo la presentazione delle liste. Tiene e invita a votare per Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Pd e candidato sindaco di una coalizione con dentro tante anime che spaziano dall’ex centrosinistra al centrodestra e al civismo, che non sarà facile tenere insieme in caso di vittoria, ma allo stesso tempo chiede che ‘’ Sin da ora si dovrebbe lavorare affinché si realizzi, in tale occasione, quell’unità di intenti tra le forze progressiste che finora non è stata possibile’’. Ottimo auspicio, ma se non è stato possibile farlo finora, e con un Pd che strategicamente è rimasto in silenzio e non solo per via del simbolo, chi e come potrebbe realizzarlo? Dentro o fuori della coalizione? Poco tempo. Ci vorrebbe un ambasciatore armato di buone volontà. Donato, fatti avanti…Altri sono in campagna elettorale. Del resto l’esperienza Matera, dopo quella di Potenza, è un Laboratorio della politica in evoluzione per il buon governo della città. E chissà che non torni bene anche per una alternativa nel BelPaese. Chi ha tempo e volontà prosegua con l’analisi di prospettiva delle alleanze.



A liste presentate

Le liste sono state presentate e i candidati sindaci sono ormai noti.

Un insieme di considerazioni sorge spontaneo in questa fase di apertura della campagna elettorale.

La prima: si avrà in questa fase un minimo di discussione sui programmi politici o prevarranno gli atteggiamenti di propaganda, sia da parte delle liste sia dei singoli candidati? I candidati sono circa cinquecento, distribuiti in ben diciotto liste. Se di liquefazione dei sistemi si può parlare in questa epoca digitale, questa numerosità ne è l’esempio più lampante.



In quanto a liquefazione, il partito che ha subito maggiormente questo fenomeno è stato il PD: non è stato in grado, fino all’ultimo, di presentare una sua proposta. C’è ancora spazio, tuttavia, per una presa di posizione più razionale, riconoscendo apertamente la fase di caotica incertezza vissuta nell’elaborazione di una proposta di candidatura, e riconoscendo che il candidato da sostenere è il proprio consigliere regionale, Roberto Cifarelli, sebbene arrivato alla candidatura in autonomia e in contrasto con una parte del PD stesso.

Ciò consentirebbe di aumentare il consenso verso Cifarelli e gli darebbe maggiori possibilità di affermazione.



Affermazione che, seppure teoricamente possibile sin dal primo turno, potrebbe svelarsi pienamente solo nella fase di ballottaggio. Sin da ora si dovrebbe lavorare affinché si realizzi, in tale occasione, quell’unità di intenti tra le forze progressiste che finora non è stata possibile.

La vittoria di Cifarelli è cruciale perché si affermi, nell’area di centrosinistra e nel PD, la componente più orientata al rinnovamento in senso partecipativo della politica. Darebbe inoltre occasione e possibilità di fare chiarezza circa l’identità del partito, rafforzando un gruppo dirigente che potrebbe finalmente dispiegare un’attività in linea con i processi in atto anche a livello nazionale, ispirati dalla segretaria Elly Schlein.

La sconfitta di Cifarelli lascerebbe invece sul campo “né vinti né vincitori”, alimentando una confusione non risolta.

Conosco le obiezioni al ragionamento fin qui esposto.



La candidatura di Cifarelli è avvenuta in modo “spurio”. Sebbene attraverso un processo, per quanto democratico, come le primarie dei “100 giovani”, essa è caratterizzata da alleanze altrettanto spurie.

È vero! Tuttavia, un processo di maggiore definizione di un’identità pienamente progressista del campo di centrosinistra sarà possibile solo se, all’interno della coalizione che sostiene Cifarelli, saranno premiate quelle componenti e quei candidati che meglio rappresentano tale orientamento.

Ecco perché, sin da ora, la candidatura di Cifarelli va sostenuta dal primo momento.

La politica, non lo si dimentichi, è l’arte di far rendere al meglio ciò che si ha; il resto può essere rispettabile, ma rischia di avere lo stigma della pura utopia.