L’Alcide dal profilo basso che risollevò l’Italia. Un esempio e un monito…

…per i protagonisti della politica di oggi, del vuoto a perdere, dell’ipocrisia, che rifuggono i contatti con i giornalisti, il confronto, facili alle denunce e supportati da una pletora di consiglieri e consigliori che scrivono e disegnano per loro cosa dire nelle piazze virtuali dei social, anzicchè confrontarsi in quelle reali sui problemi della gente. Il ricordo dello statista democristiano Alcide De Gasperi, a 71 anni dalla morte, in quel di Borgo Valsugana ( Trento), descritto e valutato da diverse angolazioni, concordano su quello spirito di servizio necessario per risolvere, fare riforme ”assennate”, avere autonomia decisionale che mancano in maniera palese alla classe politica,”mediocre ” e ”autoreferenziale”, del Belpaese sia a livello nazionale che locale. E che dire dell’Unione europea ridotta a”protettorato statunitense” con un ruolo da longa manus d’oltroceano affidato all’Inghilterra che è fuori da Bruxelles dopo la manovra ben orchestrata della Brexit? De Gasperi, oltre a scuotere il capo, si sarebbe messo a lavorare per recuperare il rapporto con il Paese, evidenziato oggi dalla crescita smisurata e preoccupante del partito astensionista. Peppino Molinari, figura di spicco della Democrazia cristiana di Basilicata, apre ad alcune interessanti riflessioni sull’eredità lasciata da De Gasperi. A cominciare da quel profilo basso, che portava risposte, intuizioni, progetti. Fu l’uomo della speranza, come riporta il titolo di una fiction realizzata dalla Rai. Già la speranza che qualcosa cambi. E’ questione di uomini e di progetti lungimiranti.



LE RIFLESSIONI DI MOLINARI

Alcide De Gasperi fu un uomo politico dotato di una sorprendente capacità profetica, e nessun leader del suo tempo visse un’esistenza altrettanto intensa e imprevedibile. La sua grandezza non si misura soltanto nelle opere da statista, ma nella testimonianza morale che seppe incarnare: come gli antichi profeti, indicò una strada e un metodo politico che andavano oltre la sua stessa vita. Accettò di guidare il suo popolo senza garanzie e senza esitazioni, portando l’Italia fuori dal deserto in cui la democrazia si era smarrita, e con pazienza ostinata costruì il progetto europeo, fondato sulla pace e per la pace. Dalle ceneri del Partito Popolare di Luigi Sturzo seppe far nascere la Democrazia Cristiana, che non fu mai un semplice partito, ma il motore della rinascita nazionale e il perno della conversione democratica del Paese.

La Dc di De Gasperi seppe comporre interessi economici contrapposti, forgiare una cultura costituzionale e sociale solida e aprire persino le porte al rinnovamento civile della Chiesa cattolica. Nata ovunque nel dopoguerra, trovò in lui il suo punto di riferimento, trasformandosi nel più importante partito europeo di ispirazione cristiana del Novecento, con una forza che esplose già nelle prime elezioni libere e nell’Assemblea Costituente. Fu un partito fondato su una forte spinta unitaria ma attraversato da una dialettica interna viva e plurale, e proprio questa vitalità ne rese grande la stagione.



De Gasperi, come ha scritto Marco Follini, fu un uomo grigio, volutamente grigio: discreto eppure decisivo, modesto eppure capace di imprimere al Paese la sua visione. L’antinarciso, per citare Montanelli: il contrario della politica di oggi, fondata sull’emozione e sulla comunicazione spettacolare. Oggi, osserva ancora Follini, forse non sarebbe stato neppure eletto. Ma allora seppe gettare le basi della Repubblica.

La sua spiritualità attraversò tutta la sua vita: conobbe la sconfitta, il carcere e il dolore, ma anche la vittoria della libertà, della dignità e della democrazia. Una fede autentica e profonda lo sostenne sempre, rendendolo non solo un grande statista, ma un cittadino degno del Vangelo.

