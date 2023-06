L’ADI in Basilicata, data l’orografia, sarebbe urgentissima. Ma avrà il passo della lumaca.

Giustamente, nella nota che segue, in cui si rendono noti i provvedimenti assunti in data odierna da parte dell’esecutivo regionale in materia di “assistenza domiciliare integrata”, si evidenzia come “L’ADI in Basilicata – data anche la conformazione del territorio lucano – assume una valenza particolarmente significativa“. Bene. Uno pensa: sarà una cosa veloce. Sei mesi, un anno. Macchè! Non dico un passo da lepre, ma almeno un piccolo trotto, sarebbe stato necessario! E invece, sempre nella stessa nota si legge che si prevede di “prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 per cento della popolazione di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti”. Cioè, ci vorranno tre anni, per prendere in carico solo un decimo degli ultrasessantacinquenni, con patologie croniche e/o non autosufficienti? Ovvero, una quota minima di una circoscritta fetta di pazienti, di una popolazione per altro sempre più in diminuzione? Davvero un una grande notizia! Specie per il rimanente 90% di quella fascia di età, in quelle medesime condizioni di salute. Che potrà, però, vedere passare questa lumaca .. alle prossime elezioni.

Ecco a seguire la nota diffusa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dal vicepresidente e assessore alla salute, Francesco Fanelli: “Nell’ultima seduta di Giunta regionale abbiamo approvato la DGR per l’accreditamento dell’ADI, l’assistenza domiciliare integrata. Il nostro obiettivo è garantire ai lucani un servizio sempre più efficiente, puntando sulla concorrenza e la trasparenza, con la finalità di creare un’offerta più ampia e nel rispetto degli obiettivi nazionali, europei e del PNRR. Si tratta di un provvedimento molto importante, che rafforzando al contempo l’assistenza domiciliare (ADI), la telemedicina e la domotica, offrirà sempre migliori risposte alla domanda di cura dei lucani. L’ADI in Basilicata – data anche la conformazione del territorio lucano – assume una valenza particolarmente significativa e la nostra Giunta ha fatto tutti i passaggi dovuti. Miriamo ad aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 per cento della popolazione di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti”.