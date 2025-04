Lacorazza: “Regione Basilicata, maggioranza in ballo”

“La dichiarazione del consigliere Michele Casino di iscrizione al gruppo Misto in Regione può essere conseguenza della scelta del Presidente Casellati e attiene ad una dinamica nella quale non tocca a me entrare. Ciò che invece sottolineo è la valutazione del consigliere Michele Casino di aver sciolto uno stretto vincolo di maggioranza avendo dichiarato che valuterà di volta in volta i provvedimenti“. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza che aggiunge “Il quadro che ci restituiscono i 10 mesi del Bardi bis, unisce alla completa inadeguatezza del Governo regionale anche una maggioranza che incorpora forze politiche all’opposizione rispetto al governo Meloni. Italia Viva, secondo il Presidente Renzi, è un Centro che guarda a Sinistra. Azione continua ad essere opposizione alla Presidente Meloni con particolare insistenza contro il Ministro Salvini. In queste settimane il capogruppo di Fratelli d’Italia, Michele Napoli, ha spiattellato l’intimo giudizio, negativo, sul governo Bardi determinando il blocco del Consiglio Ed ora Michele Casino che si regolerà a seconda dei provvedimenti. Ci sembra chiaro il quadro e gli impatti che questa situazione sta determinando su cittadini ed imprese. Non c’è un bilancio, così come non c’è una visione e una strategia, mentre la Basilicata è gelata dall’inverno demografico”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.