Lacorazza: Primarie Matera, sconfitta per la destra

“Mentre la ‘meglio gioventù’ preparava le primarie a Matera per dare la possibilità di scegliere il candidato a Sindaco, il centrodestra con quattro ‘fratelli’ (d’Italia) al bar e con Donzelli, calato da Roma, ha scelto il suo. Da una parte primarie volute e organizzate per dare centralità ai materani e dell’altra, la destra, il metodo spritz”. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza. “Il dato della partecipazione, oltre 5000 cittadine e cittadini – aggiunge Lacorazza – è senza dubbio molto positivo e l’esito, la vittoria di Roberto Cifarelli, molto netto. Complimenti a Roberto e a tutte le candidate e i candidati che hanno contribuito ad animare questa esperienza”. “Penso che questa spinta “civica” – evidenzia l’esponente del Pd – possa ancora crescere; l’effetto e la scia di quanto accaduto può ancora contaminare la società materana, per raccogliere energie, idee, contenuti e competenze”. “I partiti, in particolare nel campo del centrosinistra – conclude Lacorazza – sono chiamati a valutare con attenzione e rispetto tanto la mobilitazione civica quanto l’esito; gli errori commessi, tanti e troppi, non sciupino questa esperienza originale con la consapevolezza che si tratta di una tappa, forse la più importante e difficile, ma necessaria per vincere il Giro”.

