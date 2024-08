Lacorazza (PD): Le nomine regionali arriveranno in commissione.

“Le nomine arriveranno in commissione.” Promette il consigliere regionale del PD Piero Lacorazza con riferimento alle recenti individuazioni dei direttori generali, (https://giornalemio.it/cronaca/la-giunta-regionale-di-basilicata-ha-nominato-i-nuovi-direttori-generali-commenti/) in quanto, ricorda: “C’è uno Statuto, al comma 3 dell’art. 47:

“…Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Ove la Giunta non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace..”.

Vi è la necessità di avere chiarimenti a partire dal dgls 165/2001 e tutte le norme in materia.

C’è, e si può dire subito, una valutazione politica che attiene agli obiettivi strategici, alla organizzazione della macchina amministrativa e degli uffici, e soprattutto alla mancata valorizzazione dal personale interno.

Non ci si siamo; l’ho detto in Consiglio regionale della Basilicata

Ci sono troppe cose che tendono a sommarsi e da tempo: concorso last minute per 18 dirigenti, incarichi, e oggi nomine. Aggiungo la gara per l’assistenza tecnica, e tante energie a cui si è data una illusione attraverso le promesse di una idoneità che sarebbe diventata un posto sicuro.

E nei cinque anni precedenti il Presidente Bardi ha messo ancor di più un cuneo tra i suoi collaboratori e il personale. Ora forse c’è anche un cuneo tra i suoi collaboratori che ha cascata determina nuovi e diversi assetti.

Lo spoil system non è una pratica che ha inventato il governo Bardi. Ma la promessa di cambiare è stata tradita; ho ancora nelle orecchie, in precedenti legislature, le “prediche” del Consigliere Napoli e del senatore Gianni Rosa entrambi esponenti di Fratelli D’Italia e stretti tra la tenaglia di un incarico conferito molto discusso in queste ore e la totale “assenza” di incidere nelle scelte compiute.

La Giunta regionale è stata fatta – 50 giorni di ritardo – sulla base di opzioni politiche e la nomina dei direttori generali è il frutto di un “disequilibrio” di una maggioranza con assetto variabile ed anomalo rispetto a ciò che si sta configurando in Italia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.