”Laboratorio” Altamura al voto. Pronti 5 sindaci. Ancora silenzio dal centrosinistra

Si vota il 13 e 14 maggio nella vicina Altamura, dopo la chiusura anticipata della consiliatura guida da Rosa Melodia (centrosinistra), e la conseguente gestione commissariale affidata alla materana Maria Rita Iaculli . Ci sono già cinque candidati sindaci :Gianni Moramarco, che ha scelto domenica 12 marzo per la presentazione, Nicola Fedele Loizzo, Michele Loporcaro, Antonello Petronella e Giuseppe Incampo. Sensibilità ed esperienze diverse e con tanto rimescolamento di carte e alleanze, che fanno della Leonessa di Puglia, un altro laboratorio per conquistare il Palazzo di Città. Colpisce, da quanto letto e sentito, il distacco di Forza Italia della coalizione di centrodestra ( con Lega e Fdi) a sostegno di Antonio Petronella Sindaco per Altamura protagonista, dove ritroviamo alcuni movimenti che erano nella precedente giunta di centrosinistra. Nessuna meraviglia. Scelte e alleanze in altri centri della Puglia hanno fatto pendere l’ago della bilancia anche alla Regione, con i tanti ”bizantinismi” rafforzativi e inclusivi della giunta guidata da Michele Emiliano. E qui veniamo al centro sinistra che ufficialmente non si è ancora fatto sentire. Era circolato il nome dell’avvocato Raffaele Padrone, che avrebbe rinunciato. C’è tempo fino al 15 aprile per depositare le liste, individuare il candidato sindaco che potrebbe essere una donna. Magari una candidatura Forte….Chissà. Altamura è citta del pane.



I CANDIDATI SINDACI

GIOVANNI MORAMARCO ”POLIS 20230”

L’avvocato Giovanni Moramarco (tra gli ideatori di Federicus) ha già iniziato la sua corsa elettorale. Il progetto s’intitola “Polis2030” e vede le adesioni dei partiti Italia viva e Azione con Calenda e delle liste civiche Azione civica, Insieme per Altamura, Innoviamo, SìAmo Altamura e Noi – Nuovi obiettivi insieme. Domenica 12 marzo, alle ore 11.30, presso il GAL, ex Monastero del Soccorso (in piazza Resistenza), lancia ufficialmente la sfida elettorale. È necessaria per Altamura una vera e propria “rivoluzione culturale” – come da tempo sostiene Giovanni Moramarco – che metta al primo posto i cittadini e offra agli stessi un supporto competente, una casa che tutti devono sentire propria, trasparente, solidale, propulsiva. Obiettivi che possono essere raggiunti solo se la città e gli altamurani sapranno supportare il progetto.



ANTONIO PETRONELLA Sindaco“Altamura Protagonista”

F.I. – Altamura, UDC, Rinnovamento Altamura, Popolari con Petronella, Altamura al Centro, Puglia Popolare, Idee in Comune, Altamura Unita e Altamura Popolare sono i gruppi politici che compongono la coalizione “Altamura Protagonista”. Partiti e Movimenti, hanno individuato nella persona del Dirigente scolastico Prof. Antonio Petronella, quale potenziale di profonda unione ed alto profilo, il candidato a Sindaco della Città di Altamura per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023.



FEDELE LOIZZO CENTRO DESTRA E CIVICHE

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Nicola Fedele Loizzo, è il candidato di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Terra mia, Pronti per Altamura, Altamura Sicura e la lista Nicola Loizzo Sindaco



GIUSEPPE INCAMPO(Unione Popolare)

Ha confermato la sua partecipazione alle elezioni, come candidato sindaco, l’allenatore di calcio Giuseppe Incampo detto Peppino. La sua lista si chiama Unione Popolare e presenta un pallone nel simbolo, che ha i colori bianco e rosso.



MICHELE LOPORCARO (5s)

Michele Loporcaro, docente, è il candidato del Movimento 5 stelle. Attivista da lungo tempo del movimento. Nota del M5s: “Siamo pronti ad incontrare associazioni, famiglie, comitati di quartiere, imprenditori e società civile, nonché le forze politiche disponibili a confrontarsi. Le nostre parole chiave, le stelle polari che ci illuminano da sempre sono:

1. ACQUA tutela delle risorse idriche locali;

2. RIFIUTI ZERO ed economia circolare;

3. ENERGIA, rinnovabili ed al servizio di tutti;

4. TERRA e CIBO, tutela del suolo e delle filiere per il cibo di qualità;

5. PARTECIPAZIONE democrazia partecipata e informata.