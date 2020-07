Non abbassare la guardia…e attenti all’antiStato dell’illegalità e del malaffare che ammorba parti dello Stato con l’immagine ‘’pulita’’ e ‘’ipocrita’’ dei colletti bianchi… Avvertimenti che uomini dello Stato, che hanno difeso la Costituzione, come Paolo Borsellino, hanno ripetuto in vari contesti fino a pagare con la vita. Altri ne hanno raccolto l’eredità, anche tra i giovani che sono la speranza di cambiamento nel Paese e anche in Basilicata, regione dove il familismo immorale continua a mostrarsi con sfrontatezza sul crinale della legalità. E allora non resta che percorrere un’altra via anzi, altre ‘’Vie della Legalità’’ con un evento che parte da Lauria con il Movimento lucano per la legalità (Mov) in collaborazione con l’Aide . Un obiettivo: lealtà, correttezza e buone pratiche e legalità per difendere libertà, democrazia. Come? Percorrendo fino in fondo le vie della legalità.



Matera e Lauria

17/07/2020

COMUNICATO STAMPA

Parte da Lauria la prima edizione di un grande Evento “ Per le Vie della Legalità” organizzata da varie Associazioni impegnate da anni a promuovere la coscienza della Legalità . Una celebrazione importante quella del 19 Luglio per non dimenticare un grande Magistrato ucciso dalla mafia proprio il 19 Luglio. Un evento che vedrà la partecipazione del Sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, di Anna Selvaggi Presidente Nazionale AIDE e Presidente Regionale Senior Italia Federcentri, del Presidente Nazionale del Parlamento della Legalità Nicolò Mannino, da Anna Ida Capone Sost. Procuratore presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Sabbatella Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Pia Papaleo Pres. Ass. Amici del Teatro, Teresa Boccia Membro di AGGI-ONU HABITAT, Moderano Anna Larato Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e Ermanno Petrocelli Esperto di Comunicazione.

ll Filo della Legalità che si unisce al Filo della Cultura promosso da AIDE Matera in occasione della designazione a Capitale Europea della cultura 2019 , ha raggiunto vari comuni della Basilicata, ha attraversato varie Regioni italiane per raggiungere, grazie alla piattaforma Etwinning, oltre 20 Paesi europei. I diritti umani e le buone pratiche viaggiano sulle ali di quanti credono ancora che una società migliore è possibile. Basta imparare a vivere secondo regole condivise.

Viviamo un tempo sospeso, il Paese deve ritrovare se stesso e prendere esempio da persone eccezionali come Paolo Borsellino . Un esempio per i giovani per far capire che i nostri modelli devono essere coloro che con impegno, responsabilità e senso dello Stato, hanno affermato i principi della nostra Costituzione.

Prima dell’incontro che si terra alle ore 18 presso l’Anfiteatro dell’Assunta (quartiere Cafaro) sfileranno in corteo le Sciarpe della Legalità, della Pace, dei Diritti e dell’Infanzia realizzate dai Centri Anziani di Basilicata, dalle socie AIDE di Basilicata e dai soci del MOV il movimento lucano per la legalità dal Parlamento della legalità internazionale e dagli alunni degli Istituti della scuola primaria Marconi, Ic Lentini, Scuola primaria GALDO I.C. Giovanni XXIII Scuola dell’Infanzia Seluci, Scuola primaria DON Bosco Rotonda, Scuola primaria A.Ciancia Francavilla sul Sinni “ A D’Aletti “ Pantelleria, Trapani che le hanno realizzate e dove ogni scuola ha scelto una favola lavorando in modo da recuperare ed elaborare i diritti presenti in essa. Piccoli gesti simbolici ma che per coloro donne, giovani, anziani, alunni delle scuole hanno rappresentato momenti di elaborazione sul tema della legalità. Anna Selvaggi Presidente AIDE