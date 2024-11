La versione di Bennardi sui suoi 4 anni di amministrazione in un incontro pubblico

Il battage era già partito in mattinata dalle bacheche social degli esponenti della amministrazione comunale uscente, nel pomeriggio è stato poi l’ex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a comunicare formalmente che “I componenti della vecchia amministrazione convocano per il 30 novembre pomeriggio -ore 17,30- all’Hotel San Domenico, un incontro pubblico per raccontare i quattro anni di Amministrazione comunale 2020-2024, coinvolgendo la cittadinanza, chiamata anche ad un rapporto di dialogo per condividere obiettivi futuri, energie e passioni.” L’invito -si specifica- è esteso oltre che alla stampa anche ad “associazioni” e “parti politiche”. L’iniziativa servirà, dunque, a fare un bilancio dell’esperienza amministrativa anticipatamente interrotta e nell’occasione verrà distribuita anche una pubblicazione in cui saranno “sintetizzate le cose realizzate durante il mandato.” Oltre a Bennardi “saranno presenti anche altri esponenti della sua Amministrazione, consiglieri e assessori”. La manifestazione è praticamente un “ricominciamo” (di pappalardiana memoria) lanciato alla città, non a caso “lo slogan scelto per identificare l’incontro è “RiparTI-AMO Matera“.” Nessuna voglia di mollare, dunque, ma piuttosto quella di essere in campo a testa alta, rivendicando quanto -poco o tanto (dipende dai punti di vista)- si è riuscito a realizzare e provando a ribaltare la pesante etichetta di “peggiore amministrazione materana” appiccicatagli addosso dalle opposizioni. Come nella giornata odierna (vedi foto pubblicata sulla pagina di Bennardi) a Timmari per la “Giornata nazionale degli alberi” a ricordare quanto fatto per questo luogo (staccionate, tavoli, panchine, strada) e quanto ancora da fare (“portare l’acqua e valorizzare l’area archeologica della necropoli con l’aiuto della soprintendenza“).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.