“Prosegue il nostro impegno per per sospendere i brevetti dei vaccini e per avere la massima trasparenza sui contratti firmati dall’Unione europea con le multinazionali del farmaco.

Per questo abbiamo organizzato un momento di confronto importante, il prossimo martedì 13 aprile alle ore 18:00, con il nostro Nicola Fratoianni, la capogruppo della Sinistra al Parlamento europeo, Manon Aubry, che si è contraddistinta nella battaglia per la trasparenza sui vaccini, e il virologo prof. Andrea Crisanti.

Condurrà l’incontro la giornalista del quotidiano Domani, Daniela Preziosi.”

E’ quanto preannuncia Sinistra Italiana con una nota in cui si specifica che:

“Per partecipare all’incontro è sufficiente cliccare a questo link (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_13WvMqsZTsizmgHafsimBw) e lasciare i vostri dati.”

Nella nota si ricorda come “già molti mesi fa, Sinistra Italiana aveva lanciato una petizione per chiedere che l’Europa e l’Italia si facessero promotori di sospendere i brevetti e consentire la più ampia diffusione e produzione dell’unica arma efficace contro il Covid. I ritardi e i disastri della campagna vaccinale di queste settimane e i capricci delle Big Pharma ci danno tristemente ragione.

Per questo è necessario continuare ad approfondire ed è necessario costruire spazi informativi adeguati, a partire dai protagonisti di una battaglia che ha a che fare con la Salute pubblica, con la democrazia. Con il Futuro.”