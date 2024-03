“La Vera Basilicata”, 7^ lista a sostegno di Bardi, non ammessa a Matera.

Erano veri, evidentemente, i rilievi fatti mettere a verbale dagli esponenti del centrosinistra presenti in quegli ultimi convulsi minuti che, allo scadere del termine di legge, hanno visto la presentazione della 7^ lista a sostegno di Vito Bardi, denominata “La Vera Basilicata“, considerato che la stessa questa mattina risulta essere stata esclusa, per la circoscrizione di Matera. L’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Matera, infatti, avrebbe accertato che la stessa è stata presentata da un soggetto a ciò non delegato. Dunque, al momento, “La Vera Basilicata” risulterebbe ammessa nella sola circoscrizione di Potenza. Ricordiamo che i candidati che, in base a tale decisione, non potranno partecipare direttamente alla competizione elettorale sono: Auletta Francesco Antonio (Sindaco di Garaguso), Caroscia Giuseppina, Di Biase Franco, Grippo Mirella, La Battaglia Maria Maddalena, Lisurici Francesco, Stella Brienza Pasquale. A meno che non venga accolto il ricorso che sarebbe stato prontamente proposto dagli interessati.

