Nel mentre è stato montato tutto un mantra con grande grancassa dei media al seguito dipingendo, falsamente, un Paese da salvare da un governo incapace e che perdeva tempo al fine di giustificare una operazione squallida di palazzo per buttarlo giù, commissariare il Parlamento ed affidare il bottino dei 209 milioni di euro in mani più compiacenti per la finanza e Confindustria. Nel mentre tutti si prostravano ai piedi del salvatore SuperMario a prescindere da chi avrebbe scelto nel governo (e questo ora lo sappiamo e non brilla certo in altezza di profilo) e da che cosa intenda fare (cosa che sapremo a giorni).

Qualche giorno fa, l’11 febbraio per la precisione, l’Unione Europea con una lettera (https://www.mef.gov.it/inevidenza/La-risposta-della-Ue-alla-lettera-del-ministro-Gualtieri/) a firma del Vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, hanno risposto ad una nota inviata a Bruxelles il 20 gennaio scorso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per illustrare alla Commissione Europea la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per ottenere l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico previsto nella Nadef 2020 (scostamento finalizzato all’adozione di misure volte a sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19).

Nella stessa si esprime “apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Italia per contenere la pandemia e limitarne l’impatto sull’economia, per le informazioni fornite dal governo italiano sulle nuove misure e per la loro prevista natura mirata e temporanea” e, udite – udite “viene apprezzata l’impostazione generale del Piano di recupero e resilienza e il dialogo attualmente in corso con i servizi della Commissione europea. I servizi della Commissione restano a disposizione per proseguire il confronto e supportare il governo nel lavoro di specificazione e finalizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano.”

Da Dombrovskis e Gentiloni si evidenziava la necessità di “lavorare sui dettagli delle riforme e degli investimenti chiave, per garantire un solido piano di ripresa e resilienza”, esattamente il lavoro che non si era riusciti a fare in questi due mesi di blocco persi per colpa della crisi provocata da Renzi e i suoi mandanti.

Dunque, il lavoro del governo Conte e dei suoi ministri procedeva bene e con competenza. Dunque non c’era nessuna Italia da affidare in improbabili mani salvifiche.

E’ evidente, anche a fronte di ciò, quanto strumentali siano state le ragioni che hanno portato alla estromissione di Conte da Presidente del consiglio dei Ministri, una delle più belle figure che la squallida politica di questi anni avesse del tutto casualmente regalata al Paese.