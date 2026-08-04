La tradizione Dc a servizio delle comunità, come a Castelsaraceno

E quel rapporto forte in Basilicata, scomparso con la Balena Bianca, come venne definito quel grande partito di ispirazione, il 26 luglio 1993, quando il Consiglio nazionale sciolse il partito per rifondarsi nel Partito Popolare Italiano, resta oltre che nella pagine della storia in quanti considerano ( e sono sempre di meno) la politica come servizio. A Castelsaraceno quelle radici sono ben salde e sabato 8 agosto, alle 18.30, come riporta la locandina sarà un incontro a più voci tra storia e memoria. Tanti gli interventi, con amministratori locali di ieri e di oggi, giuristi e quel Giuseppe, per tanti Peppino Molinari,già parlamentare scudocrociato e ultimo segretario della Dc, che continua a preservare e a far conoscere gratuitamente un patrimonio di documenti, immagini ed esperienze personali utili per i giovani, sempre meno, rimasti in Basilicata e per i politici di oggi che hanno dimenticato cosa è la politica, partendo dalla etimologia della parola. Modererà i lavori il collega Eugenio Montesano.



COMUNICATO STAMPA

STORIA E MEMORIA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA: UN INCONTRO DIBATTITO A CASTELSARACENO CON L’ON. GIUSEPPE MOLINARI

CASTELSARACENO (PZ) – Un viaggio a ritroso nel tempo per analizzare l’impatto sociale, economico e civile della Democrazia Cristiana nelle piccole comunità locali, spina dorsale del consenso dello Scudocrociato.

Sabato 8 agosto 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice di Piazza San Rocco a Castelsaraceno ospiterà l’incontro pubblico promosso dall’associazione culturale Planula dal titolo “Castelsaraceno e la Democrazia Cristiana tra storia e memoria”.

L’evento culturale nasce con l’intento di rievocare una stagione intensa della Repubblica Italiana. Un’epoca caratterizzata da partiti strutturati, grandi idealità e visioni sociali a lungo termine, confrontando quell’eredità con il panorama politico contemporaneo.

I lavori si apriranno con i saluti di Ida Iannella, Presidente dell’Associazione Culturale Planula, e di Don Vincenzo Iacovino, parroco di Castelsaraceno. L’introduzione storica sarà affidata a Vincenzo Capodiffero, scrittore, poeta e storico, che traccerà le coordinate del dibattito prima di cedere il passo al momento centrale della manifestazione.



Il cuore dell’iniziativa sarà una qualificata tavola rotonda che darà vita a un vero e proprio confronto generazionale.

Il dibattito ruoterà attorno ai traguardi amministrativi del passato e all’attualità dei valori dello Scudocrociato nel contesto odierno, parlando di centralità della persona, bene comune, solidarietà e capacità di ascolto del territorio.

A guidare e scandire i tempi di questo importante confronto ci sarà un moderatore d’eccezione: il giornalista Rai Eugenio Montesano, la cui autorevolezza e professionalità garantiranno un dibattito dinamico e approfondito.

Il valore culturale dell’appuntamento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza dell’On. Giuseppe Molinari, già Deputato della Repubblica Italiana e ultimo segretario regionale della DC Basilicata.

Autentico custode e memoria storica della DC lucana, l’On. Molinari offrirà una testimonianza documentata sul ruolo cruciale che il partito ha avuto nello sviluppo infrastrutturale, economico e sociale della regione.

A comporre e ad arricchire questo importante tavolo di discussione siederanno il sindaco di Castelsaraceno Rocco Rosano, il giurista e ricercatore Mario Golia, la consigliera comunale di Castelsaraceno e consigliera nazionale ANCI Carmela Iannella e Felice Latronico, già sindaco di Castelsaraceno per la Democrazia Cristiana.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare a questa serata di riflessione condivisa che unisce la nostalgia della grande storia d’Italia alla progettualità per il futuro delle comunità locali.