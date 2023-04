La strada per Santeramo? Tranquilli…c’è la campagna elettorale

Ce ne siamo occupati in più occasioni . Ma finora non si è mosso nulla per la riqualificazione o messa in sicurezza della strada che collega, attraverso la vecchia Ss7 “Appia) a Santeramo in colle ( Bari) attraversando l’area industriale di Jesce. E’ ultratrafficata da mezzi pesanti che dalla Basilicata devono raggiungere la Puglia e viceversa e pericolosa, perché inadeguata, rispetto a una progettazione e a un tracciato del secolo scorso. Sarebbe dovuta rimanere un tracciato interno, panoramico, perirurbano, se negli anni Ottanta avesse preso corpo l’itinerario bradanico -salentino. Ma quell’opera è rimasta sulla carta e né hanno funzionato, o sono state poco praticate, le relazioni tra enti locali: Regioni e Province in primis. Ci riprova il consigliere regionale Luca Braia ( Italia Viva) che chiede al presidente della giunta regionale Piero Marrese e all’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra di intervenire, magari coinvolgendo l’Anas. Finora non c’è nulla. Forse più avanti, ma restiamo perplessi visto il clima di attesa, rinvii e misteri che contrassegna la mancata presentazione del progetto ( con relativo finanziamento) per il tratto urbano di Matera, che dall’innesto della statale 99 porta sulla nuova ss 7 per Ferrandina. Anche questo è argomento da campagna elettorale. Scommettiamo, che se ne parlerà?…



Braia: Strada provinciale Matera – Santeramo. Ripristino, sicurezza e decoro. Marrese e Merra intervengano immediatamente.

“Abbiamo sollecitato più volte il presidente della provincia Marrese e l’Assessore regionale Merra, ognuno per la sua competenza in merito, dopo le numerose segnalazioni relative allo stato di pericolosità e di abbandono in cui versa la S. P. 236 ex S.S. 271 Matera – Santeramo, importante nodo viario per la comunità produttiva materana e non solo.

In particolare, quest’arteria viaria, già molto pericolosa per la sua conformazione, è attualmente interessata da lavori non ultimati e ormai fermi da diverso tempo. Questo aggrava ulteriormente lo stato di insicurezza a cui sono esposti gli automobilisti che si trovano a percorrerla.



Abbiamo segnalato anche la presenza diffusa, in diversi tratti, di rifiuti di ogni genere, oramai più che una strada sembra una discarica a cielo aperto. La Provincia coinvolga il Dipartimento Regionale alle infrastrutture e mobilità al fine di intervenire con estrema urgenza per ripristinare il livello di sicurezza e di decoro della la S. P. 236 ex S.S. 271 Matera – Santeramo. Si pongano in essere tutti gli atti utili finalizzati al completamento dei lavori.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe