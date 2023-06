La storia di Vincenza Castria ad Archivissima di Torino

E’ la notte degli Archivi e venerdì 9 giugno Torino aprirà le pagine di un libro, ” Vincenza Castria, la rivelazione della politica”, di stretta attualità per i temi di un meridionalismo militante che ha percorso l’andata e il ritorno tra la capitale piemontese e la provincia di Matera, in particolare. Il pensiero, inevitabile, va subito a Carlo Levi che con il suo ”Cristo si è fermato a Eboli” ha fatto conoscere quel mondo della antica Lucania ( e tale resta) che nell’immediato dopoguerra avrebbe fatto emergere figure e vittime della lotta per la terra come Giuseppe Novello e Vincenza Castria. Una pagina di una storia ancora aperta, con una terra in movimento che si porta dietro le riforme rimaste a metà e una emigrazione di ritorno diretta ancora una volta al Nord ….del mondo, dove ci sono stimoli e migliori condizioni di vita. Sono i figli di Castria, che non demordono, che vanno avanti comunque nonostante la mediocrità e l’ipocrisia degli annunci o della convegnistica da diporto, propria delle ricorrenti campagne elettorali. Serve una nuova rivelazione della politica. E nel libro azione, coerenza, militanza sono una luce per ricominciare laddove gran parte dei partiti della Prima Repubblica hanno fallito sotto i colpi della questione morale. Oggi c’è da difendere la Costituzione, nata anche con il contributo di persone come Vincenza, dagli attacchi di autoritarismi striscianti che rischiano di spaccare l’Italia e accrescere le distanze, per stare in tema, tra Torino, Matera, Montescaglioso e la Basilicata.



Presentazione libro “Vincenza Castria la rivelazione della politica” a Torino

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 18,30 nella sala conferenze del Mercato Centrale in piazza della Repubblica 25 a Torino, nell’ambito di “Archivissima 2023 la notte degli archivi” è in programma la presentazione del libro “Vincenza Castria la rivelazione della politica” edizione Calice.

Interventi:

Saluti Istituzionali

Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura Comune Torino

Giovanni Casaletto, Presidente Fondazione Basilicata Futuro

Modera

Francesco Candido, Figlio di Vincenza Castria

Introduce

Valentina Caputo, Centro Studi Giorgio Catti

Senatrice Susanna Camusso, Prefatrice del libro

Gianguido Passoni, Fondazione Gramsci

Tommaso Russo, Autore

Rosa Maria Salvia, Autrice

Elena Ferro, Segreteria provinciale CGIL Torino .

Seguirà aperitivo.

Prenotazioni al numero 3337632452.

L’evento è organizzato da fondazione Basilicata Futuro, Associazione culturale Giuseppe Novello, con il patrocinio della fondazione Antonio Gramsci Torino e CGIL Torino.



Nata a Montescaglioso in Basilicata nel 1922, Vincenza Castria, bracciante, è stata un’importante figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale. Vedova di Giuseppe Novello, ucciso a Montescaglioso nel 1949 durante le proteste contadine legate all’occupazione delle terre, fece parte dell’Assemblea nazionale dell’Unione Donne Italiane, collaborando alla redazione del periodico «Noi Donne» e del Comitato Federale provinciale del PCI . Ebbe rapporti molto stretti con Teresa Noce, Rita Montagnana, Adele Bei, Giuseppe Di Vittorio, Giorgio Amendola, Nilde Iotti, Bianca Guidetti Serra, i fratelli Galante Garrone, Emanuele Macaluso e intellettuali come Leonida Repaci, Rocco Scotellaro e Carlo Salinari. Nel 1952 si sposò in seconde nozze con Ciro Candido, sindaco di Montescaglioso e assessore provinciale del PCI. Portò avanti il suo impegno politico-sociale e la lotta per l’emancipazione delle donne al fianco, tra le altre, di Maria Antonietta Macciocchi, Marisa Cinciari Rodano,Tullia Carettoni e Ileana Pentich. Nel corso degli anni Settanta partecipò come protagonista a diverse puntate della trasmissione di RAI 2 “Direttissima” condotta dal regista e giornalista Aldo Falivena e successivamente venne intervistata per conto della RAI da Sergio Zavoli. In collaborazione col marito Ciro Candido ha scritto il libro autobiografico Rossa terra mia,uscito postumo nel 2009.È scomparsa a Montescaglioso nel 1999.