La solitudine dei cittadini sgomberati dalle proprie case a Matera

Ritrovarsi da un momento all’altro fuori dalla propria casa, senza più un tetto e le proprie masserizie, con l’incertezza del proprio futuro abitativo come unica certezza è cosa drammatica e sconvolgente, capace di turbare profondamente l’equilibrio della esistenza di chiunque. E’ quanto capita a chi, per eventi imprevedibili, è destinatario di una ordinanza di sgombero. Momenti in cui è fondamentale la vicinanza di famiglie, amicizie ed il sostegno delle istituzioni a chi si trova a subire una tale situazione di traumatico disagio, per evitare di farli sprofondare nello sconforto più cupo. In genere ciò accade all’inizio. Nei primi giorni, a fronte di un provvedimento che ti impedisce l’uso di casa a tempo indefinito, per la tutela della tua sicurezza, viene garantita una sistemazione, a carico del Comune, per un tempo limitato, una settimana….poi sono affari tuoi. Avviene, dunque, che dopo il primo dramma segue quello dell’essere lasciati a se stessi, con conseguente sensazione di abbandono e rabbia per qualcosa che appare essere ingiusto ed incongruo. E sulle ipotesi di pericolo a base dell’ordinanza di sgombero, c’è una successiva ed immediata verifica -da parte di chi l’ha emessa- sulla sua reale portata a giustificazione oggettiva del disagio conseguente al tenere fuori di casa un cittadino? Sembrerebbe di no. E che l’onere della prova per una sua eventuale revoca sia a totale carico dello stesso sfollato. Tutto secondo legge, magari, ma che suona tanto beffardo nei confronti di chi si sente intrappolato in una condizione di sospensione e abbandonato a se stesso per provare ad uscirne. Ancor più se la istituzione pubblica in questione non rimane nel tempo costantemente al tuo fianco, per sostenerne il percorso di fuoriuscita dallo stato emergenziale. E’ evidente che, aldilà delle competenze di legge, a fare la differenza è il modo con cui chi ha scelto di fare l’amministratore comunale si applica per sostenere i propri cittadini nel momento in cui ne hanno più bisogno. Anche solo mantenendo relazioni umanamente percepibili ed apprezzabili. Ebbene, questa, che dovrebbe essere prassi auspicabile, appare non praticata da parte dell’Amministrazione comunale di Matera, o così almeno sembra essere stato percepito dai diretti interessati, ovvero gli inquilini di Via don Luigi Sturzo sgomberati quasi due mesi fa per lesioni al fabbricato. Almeno a giudicare dal tenore delle affermazioni contenute in una intervista rilasciata a TRM (https://www.youtube.com/watch?v=QFrY2s8iUew&ab_channel=trmh24) qualche giorno fa (seguita anche da un’altra ad un quotidiano locale) da uno dei residenti Michele Mario Viggiani. Dichiarazioni da cui emerge l’amarezza per una promessa di vicinanza e sostegno che sarebbe stata tradita, a cui è seguita una replica di Sindaco ed Assessori interessati che contestano questa accusa di un loro presunto disinteresse (https://www.trmtv.it/attualita/cronacheurbane/2022_12_19/357220.html?fbclid=IwAR1JPjRpYIBQSluhon0AgsGoyYxsUjhaBPkN2GBGkJpQDtct0p0opzptszI) e che, però, ha provocato una ulteriore puntualizzazione di Viggiani che, per altro, afferma di non parlare a nome personale, ma anche dei propri condomini. Ora, aldilà dei torti e delle ragioni è evidente che qualcosa non ha funzionato bene nel rapporto amministratore/ amministrato, fosse anche solo dovuto ad una pessima comunicazione tra gli stessi. Sarebbe il caso di porvi rimedio, riallacciando le fila di un inevitabile quanto obbligata collaborazione prima che al danno si aggiunga la beffa di una degenerazione in velenose e estenuanti code (persino giudiziarie), sicuramente non utili a nessun soggetto in campo. Occorrerebbe ricordare che un amministratore è prima di tutto un politico che anche a fronte della spigolosità delle norme con cui deve operare, prova in modo credibile e percepibile a ridurre le situazioni di disagio di un cittadino al massimo umanamente possibile. In fondo, è solo un poco di banale buona politica, di cui tutti abbiamo bisogno sempre più.

Ed ecco la nota odierna diffusa dall’architetto Michele Mario Viggiani: “Mai avrei pensato di dover rispondere ad una replica così stizzita, scomposta e al limite della scostumatezza dei due protoquamquam dell’Amministrazione Bennardi, gli Assessori Piscopiello e Ferrara. Ma tant’è.

Innanzi tutto tengo a precisare che le mie interviste, a TRM prima e a L’Edicola del Sud poi, sono state concesse dopo essere state concordate con tutti gli inquilini del civ. 57, quindi, non avendo parlato a titolo personale, le accuse di “falsità” sono rivolte a tutti. Continuerò a scrivere in prima persona singolare solo per render più leggera la lettura del testo.

Per cominciare. L’affermazione “mica possiamo bucare tutta Matera”, in risposta ad una mia precisa richiesta di collaborazione nell’indagine del terreno di contesto prossimo dell’edificio (Vedi fonogramma VF), non certo della struttura dello stesso, l’Ass. Piscopiello l’ha pronunciata durante l’assemblea congiunta con il Civ. 59 tenutasi il 18/11/2022: presenti gli inquilini sgombrati, i rappresentanti del Civ. 55, aderente gli immobili sgomberati, l’Amministratore del 59 e dell’ingegnere da noi incaricato.

Ancora. Le dichiarate “innumerevoli” offerte di “aiuto”, consistono in una, pardon due telefonate, del Capo di Gabinetto del Sindaco, Avv. Lopez, fatte rispettivamente all’Amministratore del Civ. 59 e all’ingegnere incaricato, dove si è effettivamente dichiarato che l’Amministrazione era a disposizione. Io stesso, in qualità di Capo Condomino del civ. 57, non interpellato, ho provato ripetutamente a telefonare al Lopez per chiedere spiegazioni e la presenza del Sindaco in persona all’assemblea suddetta, in modo da definire la consistenza della Disponibilità offertaci. Il Lopez, non ha mai risposto alle chiamate, lo ha fatto solo tramite messaggio a mia moglie, anch’ella avvocato, quando, esasperato, le ho chiesto di farsi mia portavoce. Magari non rispondeva a numeri sconosciuti. Nel messaggio di risposta, ci è stato detto, che lui e il Sindaco non potevano essere presenti per pregressi impegni e avrebbero presenziato gli Assessori Piscopiello e Ferrara. Poi si è presentata solo l’Ass. Piscopiello. Tutto verificabile.

Comunque, per farla breve e finirla, gli atti amministrativi, anche quelli più semplici, per essere concreti e portare sviluppi devono passare dal protocollo comunale, altrimenti sono chiacchiere da bar. D’ora in poi, a Matera, sarà lecito aggiornare la locuzione in chiacchiere da Amministrazione Bennardi. Mi si porti un solo documento indirizzato agli enti, Ater e Archivio di Stato, titolati al possesso dei documenti che a noi necessitavano per dar via a quanto chiesto nelle Ordinanze di Sgombero e non mancherò di chiedere scusa.

Di più, a dimostrazione che la disponibilità dell’Amministrazione è stata, e continua ad essere, solo di facciata, aggiungo che, alla richiesta da parte di un nostro inquilino di bloccare i pagamenti della Tari, è stato risposto che tutto va fatto tramite Pec inoltrando un’istanza all’assessore di competenza, magari, e dopo più di un mese, per fare non altro che un due più due: a mio personale e modesto avviso, trattandosi di procedimenti interni, bastava inoltrare l’ordinanza all’assessore di competenza, così come si è disposto ai gestori delle utenze per il loro stacco. È scontato che dichiarare l’inagibilità degli immobili presupponga che non si produrrà immondizia. Troppa grazia. Inoltrerò comunque la pec.

Preciso che l’inagibilità è stata dichiarata basandosi sulle ispezioni visive dei Vigili del Fuoco senza dar corso a verifiche più approfondite e al “vaglio delle cause del sinistro” (Vedi sempre fonogramma VF) che avrebbero dovuto documentare il pericolo di crollo. Nulla di tutto questo è stato fatto. In più, sottolineo, senza preoccuparsi del fatto che tutte le nostre cose, il nostro quotidiano, dallo spazzolino ai giochi dei bambini, dal letto speciale per i disabili al semplice vestiario, è rimasto sotto la valanga burocratica e di irresponsabilità scaricataci addosso. A tutt’oggi, noi per disporre del nostro quotidiano dobbiamo farlo, armandoci di Casco di Sicurezza, alla presenza dei Vigili del Fuoco e dei Vigili urbani dopo averlo richiesto al numero di emergenza c/o il comando di quest’ultimi. Numero non sempre disponibile alla bisogna come deve essere per il quotidiano. Assolvere agli adempimenti di legge in modo pedissequo è cosa da scolari, non certo da amministratori della cosa pubblica. Troppa grazia, anche in questo caso.

Sull’ospitalità, durata non più di una settimana a suon di fanfara mediatica e dichiarazioni e cessata nel più assoluto silenzio buono solo a far credere all’intera Città che gli sgomberati continuavano a godere della “beneficienza” dell’Amministrazione fino alla soluzione del problema, preferisco non pronunciarmi, perché, dovrei riprendere i concetti di vicinanza e di consapevolezza del ruolo che si dovrebbe avere quando si presiedono le Istituzioni: ma è evidente che sarebbe un continuare a seminar parole in coscienze aride.

Infine, con speranza ridotta al lumicino ma sempre fiducioso, invito il Signor Sindaco a fare il Sindaco e ad affrontare personalmente il problema, magari facendosi promotore di un incontro chiarificatore che dia finalmente concretezza alla dichiarata disponibilità della sua Amministrazione in modo da poter risolvere alla radice l’emergenza sociale causata dallo sgombero che, ripeto, non è una Emergenza Pandemica mondiale, ma ha dimensione locale, localissima, appesantita a dismisura, da una inutile valanga burocratica e di irresponsabilità.

Mi fermo qui, avvisando che non risponderò più a provocazioni e ad accuse infondate, riservandomi di dar corso ad eventuali querele. Non posso non augurare all’Amministrazione il Buon Natale, nella speranza che durante queste feste si riacquisti, tutti, la serenità necessaria a risolvere un’emergenza piccola, piccola, almeno per un’Amministrazione Comunale degna di questo nome. Per noi inquilini, invece basta dire che è la nostra casa. Io, noi, restiamo fiduciosi. Grazie dell’attenzione e ancora Buon Natale a tutta la Città.”

……e questa la precedente nota dell’Amministrazione Comunale: “Non è vero che l’amministrazione comunale di Matera si è disinteressata alle sorti delle 12 famiglie, sgomberate dall’immobile di via Don Luigi Sturzo, dove più di un mese fa si sono riscontrate importanti fessurazioni sulle pareti”. A sottolinearlo sono gli assessori Valeria Piscopiello (Politiche sociali) e Michelangelo Ferrara (Polizia locale), replicando alle accuse lanciate in un’intervista a TRM da uno dei residenti, Michele Viggiani. “L’Amministrazione comunale -spiegano gli assessori- ha cercato ripetutamente di incontrare i cittadini, a differenza di quanto falsamente dichiarato da Viggiani. Abbiamo incontrato direttamente le famiglie, anche nel corso di riunioni condominiali, e molti di loro hanno i nostri numeri di cellulare privati. Abbiamo cercato di capire in che modo poterli aiutare a reperire documenti essenziali non più in loro possesso, abbiamo coperto le spese di una sistemazione alternativa per una settimana, ma rispetto a quest’ultimo aspetto non si poteva fare di più. Ricordiamo che l’immobile in questione è una proprietà privata, dove l’Amministrazione comunale non può disporre alcun intervento tecnico, oltre la disponibilità a ridurre il più possibile i tempi burocratici. Ci siamo confrontati con i cittadini residenti almeno tre volte, oltre a partecipare all’assemblea condominiale. -concludono gli assessori- Se al Comune verrà riconosciuta una qualche responsabilità per l’accaduto, siamo pronti ad assumercela, ma gli accertamenti tecnici necessari dovranno essere disposti dall’amministratore di condominio ed effettuati da tecnici di fiducia appositamente nominati dai condomini. Infine, vogliamo precisare che nessuno ha mai pronunciato la frase che riferisce Viggiani: “Non possiamo bucare tutta Matera”, è una pura fantasia”. Dello stesso avviso anche il sindaco, Domenico Bennardi: “In genere, di fronte a questi accadimenti e cedimenti strutturali non è l’amministrazione e doversi fare carico delle soluzioni di alloggio alternativo, come previsto dalle norme. Essendoci in questo caso problemi delicati e particolari, come quelli di anziani allettati, diversabili e una donna incinta, il Comune ha offerto per una settimana a proprie spese degli alloggi, ma oltre questo arco di tempo non si poteva andare, anche in coerenza con avvenimenti analoghi del passato e viste le risorse limitate per questo tipo di intervento. Stesso trattamento, ad esempio, hanno avuto i residenti di via Torino a Villa Longo. Tutti gli adempimenti che si potevano fare sono stati fatti, per via Don Luigi Sturzo”. (testo ripreso dal sito di Trm)