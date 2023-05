La solidarietà della Provincia alla candidata sindaco di Scanzano Felicetta Salerno

“Piena solidarietà a Felicetta Salerno, candidata sindaco al Comune di Scanzano Jonico”, da parte del Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e della Consigliera di Parità Emiliana Lisanti, “per l’attacco sessista subito attraverso un fotomontaggio diffuso sui social.”

“Siamo molto rammaricati per l’atto sessista ai danni della Salerno –dichiarato Marrese e Lisanti – e auspichiamo che l’educazione e il rispetto per entrambi i sessi ispirino la politica senza mai cedere il passo a iniziative retrogradi.

A Felicetta Salerno la piena e totale solidarietà, nostra personale e di tutta la Provincia di Matera, per questo attacco e, nel contempo, un grande in bocca al lupo a tutti i candidati alla carica di sindaco della città di Scanzano Jonico, comunità che, ora più che mai, ha bisogno di serenità e rispetto”.

