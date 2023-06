La scuola del futuro che non c’è…L’eredità, non raccolta, di don Milani

Quello scomodo prete di Barbiana, rivalutato, riscoperto, e magari con qualche ‘’mea culpa’’ di circostanza, continua a far parlare di sé, della sua opera lasciata al BelPaese delle ipocrisie e delle tante incompiute che continuano ad alimentare il filone del disagio sociale e giovanile, per un metodo di aggregazione e di formazione davvero unico e rivoluzionario. E come tutte le rivoluzioni hanno un costo che alla lunga pesa e mette a nudo tutto quello che si poteva fare e continua a non essere fatto. Le riflessioni di Francesco Calculli, che ha approfondito e non poco la figura di don Lorenzo Milani, dalla sua esperienza e da quanto periodicamente attinge dal Museo del Comunismo e della Resistenza, la dice tutta – e ci soffermiamo soprattutto su questo, in relaziona al problema nazionale della fuga dei cervelli- sui limiti della scuola ‘’pubblica’’ e classista che si è formata. E questo nell’indifferenza e nella rassegnazione generale, e che, in breve volgere di tempo, la destra meloniana al governo- osserva Calculli- vorrebbe istituzionalizzare dietro la foglia di fico della cosiddetta « meritocrazia » . E le opportunità per tutti, il diritto all’istruzione per quanti non hanno le risorse e le condizioni per farlo, con tutto quanto concerne la marginalizzazione sociale produttiva che la cosa comporta. Don Milani un faro del passato, mandato al confino o emarginato dalla Chiesa del tempo, ma che seppe agitare le pagine del Vangelo partendo dagli ultimi. Non fu il solo un’altra figura, come il grande timoniere Mao Tze Tung, aprire un altro libretto…quello rosso che fece sognare i giovani del 1968. Due rivoluzionari, a ben vedere, oggi, con pochi eredi. Anzi a cominciare da quelli che sono nel solco di Don Milani…E se ci sono presidi(è una ipocrisia chiamarli dirigenti, la scuola non è una azienda, e professori e professoresse pentite e insofferenti a questo stato di cose. Beh, fatevi avanti…Barbiana è ovunque. Anche a Matera



DON LORENZO MILANI, IL PROFETA DISARMATO CHE INVENTÒ LA SCUOLA DEL FUTURO. di Francesco Calculli

« E’ un libro scritto con grande grazia, con grande precisione, con una sua funzionalità, non soltanto ma con grande spirito da una parte che fa ridere quasi come un libro umoristico. Fa ridere da soli. E immediatamente dopo aver riso viene un nodo, un groppo alla gola, addirittura le lacrime agli occhi tanta è la verità e la precisione del problema che si pone che come i telespettatori sanno è il problema della scuola italiana. Dunque di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile, non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così obbligato, costretto, a dire agli altri : leggetelo » Con questo giudizio Pier Paolo Pasolini nel 1967 recensiva in un documentario televisivo la “Lettera a una professoressa” della Scuola di Barbiana, diretta da Don Lorenzo Milani. Pier Paolo Pasolini riconosceva l’importanza della pedagogia di Don Milani e di questa scuola, che salva i ragazzi dall’alternativa di ripulire dal letame le stalle: una scuola « schierata » socialmente con i diseredati, gli oppressi e gli ultimi, con i figli di contadini perennemente bocciati contro i Pierini figli della borghesia, con la classe operaia in nome dell’eguaglianza e contro l’ingiustizia sociale. Questa volontà di schierarsi Don Lorenzo Milani l’aveva ben pagata, sin da quando venne sostanzialmente « scomunicato» e poi «esiliato» nel 1954 dalla curia nella parrocchia di S. Andrea a Barbiana sul monte Giovi (Mugello) in stato di abbandono e in via di chiusura. Ma il giudizio su Don Milani presenta una complessità che non può essere attribuita solo alla simpatia per il contenuto antiborghese e anticlericale dell’esperienza della Scuola di Barbiana portata avanti per lunghi tredici anni.



Don Milani è così ancora attuale perchè era profondamente convinto che la scuola classista e autoritaria, imposta da Giovanni Gentile nel ventennio fascista, ma rimasta in vigore nelle sue linee essenziali anche dopo l’avvento della Repubblica democratica perché funzionale all’ideologia della classe dominante italiana, andasse smantellata con un metodo di insegnamento che dava spazio alla curiosità e all’inventiva, alla relazione educativa tra maestro e allievo intrisa anche di rispetto per la sua intelligenza, era l’importanza della reciprocità come veicolo di insegnamento. « L’insegnante deve svegliare nell’alunno la coscienza dell’intelligenza; da qui nascerà la voglia di studiare ». A Barbiana ogni giorno c’era la ricerca costante di soluzioni di lavoro insieme collettive ed individuali, basate sul dialogo, il confronto quotidiano e l’aiuto reciproco. Ecco perché Don Milani rifiutava l’insegnamento nozionistico, contrapponendolo al suo metodo dell’imparare a pensare. Non sopportava la pedagogia senza contenuti e la superficialità delle definizioni e delle regolette dei sussidiari. Le discipline non erano meri contenitori nozionistici ma strumenti utili per capire il mondo, per imparare a rispettare gli altri e se stessi. Partiva dalle esperienze concrete quotidiane per trasformarle in scoperta e occasione di apprendimento. Partiva dalla convinzione che concetto è un processo creativo che si realizza attraverso l’esperienza; pertanto non sopportava quel metodo tradizionale di insegnamento, purtroppo ancora oggi ampiamente diffuso nella maggioranza delle scuole italiane, che vuole riempire le teste dei ragazzi con un vuoto nozionismo, una ripetizione meccanica di parole che simulano la conoscenza dei concetti, ma che in realtà mascherano un vuoto. Si oppose anche alle schede di valutazione ufficiali. Don Milani già sottolineava l’esigenza di rispettare l’individualità di ogni alunno e di evitare una valutazione meramente numerica perché comportava inevitabilmente una classificazione dei ragazzi che li avrebbe messi in competizione tra loro, senza tener conto dei loro differenti percorsi.

Dunque, sosteneva che il voto fosse un parametro limitativo, etichettante: un numero scritto su uno sterile foglio chiamato “documento di valutazione” . Diversamente, la pedagogia di Don Milani è una pedagogia della cooperazione che attraverso l’osservazione dei bisogni di ognuno, non mira all’omologazione degli studenti, bensì alla valorizzazione di ogni ragazzo, ognuno con le proprie peculiarità, con i propri ritmi e con i propri tempi e a garantire, di conseguenza, pari opportunità e diritti a tutti. Celebre è rimasta la sua sfuriata contro i docenti della commissione esaminatrice per l’esame di terza media che avevano bocciato uno dei suoi allievi di Barbiana perché non si ricordava i nomi dei sette re di Roma, ma che conosceva a menadito tutto il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore Tessile . Anche il priore, come tutti i grandi educatori, pensava che per consentire ad ogni allievo di crescere, maturare e affacciarsi nel migliore dei modi alla età adulta un elemento fondamentale dovesse essere l’obbligatorietà dell’intransigenza critica. Bisogna esporsi per quello in cui si crede anche a prezzo di trovarsi sempre esclusi e posizionati al confine dell’utopia perché « a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca » . Non diversamente lo stesso Pasolini aveva scritto: « la critica dovrebbe essere la prima cosa da coltivare in un ragazzo, anche se questo dovesse costare la caduta di un’infinità di idoli: primo idolo da far cadere è l’insegnante stesso » .

Fu Don Milani ad adottare il motto « I care » , letteralmente « Mi importa, ho a cuore » in contrapposizione tanto al « Me ne frego » di derivazione fascista, quanto alla separazione tra i saperi operata dal capitalismo fordista , alla mancanza di dialogo tra la cultura scientifica e la cultura umanistica , che come aveva scritto il filosofo marxista Herbert Marcuse nel suo celebre saggio “L’uomo a una dimensione” pubblicato nel 1964, aveva prodotto una frammentazione permanente dei saperi facendo prevalere le specializzazioni, con la devastante conseguenza di bloccare le potenzialità del pensiero critico. In linea di principio, infatti, Don Milani fu un convinto sostenitore del ritorno alla «libertas philosophandi» invocata al tempo dell’Umanesimo, avverso al sapere dogmatico e dove una vera distinzione tra le «due culture» non si poneva perché la stessa parola scientia le inglobava entrambe, essendo intesa, etimologicamente, come tutto ciò che riguarda lo scibile, di pertinenza dell’«intellectus speculativus». Non esisteva quindi una competenza settoriale e specifica, come la intendiamo oggi.

Don Lorenzo Milani muore il 28 giugno del 1967 ucciso dalla leucemia e dallo sconforto che lo divorava da tempo per essere stato espulso in modo cinico e vile da quella Chiesa Cattolica a cui come sacerdote si sentiva profondamente di appartenere ma che invece lo aveva disprezzato e poi confinato proprio come faceva Mussolini con gli antifascisti, in un luogo dell’ Appennino dimenticato da Dio dove quel prete scomodo aveva fatto il “miracolo” di «dare la parola» a chi non l’aveva, figli di poveri operai e contadini analfabeti, a loro volta destinati all’analfabetismo e alla miseria. Ma l’esperienza rivoluzionaria della Scuola di Barbiana non si esaurisce con la morte del suo fondatore e maestro. Il suo “Lettera a una professoressa ” assieme al libretto rosso di Mao è stato il libro più cult negli anni della contestazione giovanile sessantottina. Nelle manifestazioni del 1968 il nome di Don Milani era sempre scandito assieme a quello di Mao Tze Tung. Vi chiederete quale filo conduttore lega il priore di Barbiana al grande Timoniere. E’ un parallelismo che affonda le radici nell’analogia di alcune scelte biografiche e si dipana attraverso la passione per il ruolo dell’educazione, praticata da entrambi in modi alternativi e anticonvenzionali. Anche il presidente Mao in tutti i suoi scritti e interventi insisteva sulla necessità di « inventare » un nuovo modello di scuola per tutti come uno strumento condiviso per consentire la realizzazione della via cinese al comunismo. « Non possiamo abolire la religione con misure amministrative, né possiamo forzare il popolo a non credere. Non possiamo obbligare la gente a rinnegare l’idealismo , così come non possiamo costringerla a credere nel marxismo. Nel risolvere le questioni di natura ideologica o le questioni controverse nel popolo, possiamo soltanto usare metodi democratici , metodi di discussione, di critica, di persuasione e di educazione, non metodi coercitivi e autoritari. » ( Mao Tse Tung Pechino 27 febbraio 1957, discorso alla Suprema Conferenza di Stato). Ancora adesso il libro di Barbiana è materia di studio nella prestigiosa “scuola quadri” del Partito comunista cinese. Nel nostro Museo, proprio per ricostruire e tessere i fili di un confronto proficuo tra due eccezionali maestri, due grandi pedagoghi del ‘900, abbiamo deciso di collocare la prima edizione del libro Lettera a una professoressa vicino alla edizione italiana pubblicata nel 1968 del libretto rosso.



Del priore quest’anno ricorre il Centenario della nascita, il 27 maggio 1923 e l’anniversario è una buona occasione per riflettere su quell’esperienza e chiedersi che cosa resta nella società italiana della eredità intellettuale e morale di Don Milani. Direi poco o nulla. A parte rarissime eccezioni, l’unico vero erede dell’opera del sacerdote fiorentino rimane don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera che lotta contro le mafie. Sotto sotto la verità è una sola: le università sono ormai solo per i figli dei ricchi che possono studiare nella comodità e nell’agio. Invece i figli dei poveri e della classe media devono studiare affogati nelle privazioni e lavorando ogni giorno, oppure scegliere l’università a pochi metri dalla casa di famiglia o non studiare proprio. E senza andare troppo lontano, basta recarsi in una delle scuole medie della nostra città per rendersi conto che ci sono alcune classi frequentate solo da figli di laureati e di noti professionisti locali, dove gli alunni già dalla prima media sono tra loro estremamente competitivi, e possono sviluppare e coltivare il loro talento e le loro potenzialità grazie ad un’offerta didattica di altissimo livello qualitativo. E’ di fatto il ritorno a una scuola pubblica classista, che sta avvenendo nell’indifferenza e nella rassegnazione generale, e che, in breve volgere di tempo, la destra meloniana al governo vorrebbe istituzionalizzare dietro la foglia di fico della cosiddetta « meritocrazia » . E così se da una parte si celebrano in pompa magna i cent’anni di Don Milani riducendolo a santino laico, dall’altra nella scuola pubblica italiana i ragazzi di Barbiana del terzo millennio sono di nuovo respinti agli ultimi banchi delle classi pollaio, le cui preparazioni culturali toccano livelli bassissimi, e destinati a spalare letame per i Pierini della meritocrazia figli della rapace e pavida nuova borghesia italiana di centro, di destra e di sinistra. E allora, nuovi Don Milani cercasi disperatamente.