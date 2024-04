La sanità lucana dimenticata, ora al centro della propaganda elettorale…

Il capitolo sanità è il più corposo del bilancio regionale ed è su di esso che si misura, conseguentemente, la efficacia di una gestione da parte di una maggioranza che ha governato e si presenta per la riconferma alle elezioni. E in questi cinque anni, direttamente o per qualche familiare che ne ha avuta necessità, ogni lucano ha potuto/dovuto constatare quanto fatto e/o non fatto. Ma in queste poche giornate di campagna elettorale intorno alla salute pubblica la discussione è diventata feroce tra “propaganda e realtà“. Contando molto sulla poca memoria e sul fatto che in tanti al momento del voto si dimenticano delle proprie lagnanze degli anni precedenti e votano per altre ragioni (di filera, di convenienza, di comparizio…e quant’altro che snatura la vera ragione che dovrebbe essere alla base di quel gesto semplice che siamo chiamati a compiere nella cabina elettorale). Ed è intorno al Crob di Rionero che oggi è andata in scena un pezzo di questa partitura con una iniziativa con Vito Bardi, alla presenza del ministro Schillaci e quant’altro, promettere cose mirabolanti (vedi comunicato più avanti) … per il futuro ovviamente. Con le forze che gli si contrappongono a denunciare l’evento come una bieca “passerella elettorale“, e Mirna Mastronardi in particolare, che questa struttura conosce molto bene, a scrivere come “Il centro destra proprio non riesce a non speculare sulla salute dei malati oncologici. Dopo cinque anni di assoluta assenza il presidente Bardi si ricorda solo oggi, e guarda caso in campagna elettorale, insieme ai ministri del governo Meloni, di presentare il piano di potenziamento dell’Irccs Crob di Rionero.” (come da nota integrale che trovate più innanzi). Molte parole, poche proposte concrete. Comunque vada si rischia che per i lucani sia un insuccesso. Vogliamo parlare del fatto che manca ad esempio un programma unico per ognuna delle due principali coalizioni in campo? Ogni partito presenta il suo di programma. Ma poi che si farà? Vedremo. Tutto sulla fiducia. Avanti verso il giorno fatale….

Bardi: “Potenziamento Crob, così riduciamo mobilità passiva” “La sanità lucana torna al centro dell’agenda politica nazionale, ringrazio i ministri Schillaci, Tajani e Casellati per l’attenzione dimostrata alla nostra regione, oggi si concretizza il rilancio dell’Irccs Crob come centro di riferimento clinico assistenziale a livello regionale per la rete oncologica. Non è una passerella elettorale. Abbiamo predisposto un Piano con investimenti pari a 7,2 milioni, per nuove 100 assunzioni, nuovi posti letto e per il raddoppio del numero delle prestazioni per arrivare a 1400 annue ed ottenere una riduzione di assistenza presso le strutture di fuori regione. Attraverso il rafforzamento delle strutture operative, il centro diventerà un hub per coordinare l’intera rete oncologica regionale e centro di riferimento per tutto il meridione. Il piano regionale prevede anche il completamento del primo piano del Day center che renderà disponibili ulteriori 1.100 metri quadri da destinare all’assistenza, aumentando il del numero di posti letto. Vogliamo ascoltare i bisogni dei medici e rilanciare in Basilicata la cura dei tumori, attraverso la sinergia istituzionale potremo risolvere il problema delle liste di attesa e di mobilità passiva. La ricerca e la prevenzione per rilanciare in Basilicata la cura dei tumori, attraverso la sinergia istituzionale per risolvere il problema delle liste di attesa e di mobilità passiva. Abbiamo dato una svolta anche alla digitalizzazione con l’informatizzazione della cartella clinica unica e il collegamento alle centrali operative territoriali, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Avvieremo le attività del centro regionale di Telemedicina per l’oncologia e il programma di Teleconsulto per la rete dei tumori rari e di Telepatologia, oltre all’addestramento e simulazione clinica e all’implementazione del fascicolo sanitario elettronico.“

“Mastronardi (Bcc): Continuano le passerelle elettorali di Bardi & C al Crob” “Il centro destra proprio non riesce a non speculare sulla salute dei malati oncologici. Dopo cinque anni di assoluta assenza il presidente Bardi si ricorda solo oggi, e guarda caso in campagna elettorale, insieme ai ministri del governo Meloni, di presentare il piano di potenziamento dell’Irccs Crob di Rionero.

Come mai in questi anni di governo Bardi non ha mai risposto alle richieste che venivano dai malati oncologici? Dov’era rispetto alla ROB – Rete Oncologica Regionale, di fatto mai partita? Dove erano i ministri quando chiedevamo che il Crob avesse una direzione che si rispetti e soprattutto un direttore scientifico di cui ancora oggi non c’è traccia?

Sulla pelle dei malati di cancro non si scherza. Prima di fare becera campagna elettorale, peraltro a spese dei contribuenti, cari Bardi e ministri, dovreste chiedervi come i lucani possano raggiungere il polo oncologico per effettuare i trattamenti chemioterapici se non vi siete mai nemmeno preoccupati di organizzare un mezzo di trasporto che colleghi Rionero con tutta la Basilicata e che possa garantire i tempi di infusione della chemioterapia. Per non parlare delle lunghe liste di attesa che, nel caso dei malati oncologici, diventano una corsa contro il tempo a partire dalla diagnosi. In questi cinque anni, da parte dell’istituzione regionale nulla è stato fatto per dare a tutti la possibilità di curarsi in tempi certi ed è stato solo grazie allo straordinario impegno del personale medico e infermieristico se i malati di questa terra hanno potuto essere accolti e curati. Per questo, oggi non veniteci a raccontare la favola degli investimenti e delle assunzioni dei medici. Vi abbiamo aspettato in questi anni, non vi abbiamo visto ed oggi non ci faremo più prendere in giro.”