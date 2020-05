BASILICATA – “Utilizzare gli operai idraulico-forestali per coprire la carenza di manodopera agricola, causata dal coronavirus, così da favorire la manodopera regionale ed evitare eventuali contagli dall’esterno. Una delle emergenze che sta compromettendo sia le coltivazioni che i raccolti è proprio l’assenza di lavoratori, in buon numero extracomunitari e l’impiego di operai idraulico forestali ex mobilità, porterebbe non pochi benefici”. (Coldiretti).

“(…) Contrattualizzare i lavoratori irregolari mettendo in sicurezza i migranti stagionali; utilizzare i lavoratori del turismo in questa fase di crisi del settore, evitando l’implementazione dell’uso dei voucher (…); utilizzare i lavoratori inseriti nella graduatoria Tis, reddito minimo di inserimento e ammortizzatori in deroga e ordinari su base volontaria. (…)”. (Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil).

“Invito il presidente Bardi ad accogliere la proposta di Coldiretti Basilicata: i lavoratori forestali vanno utilizzati nei campi per la raccolta. (…)”. (Piergiorgio Quarto, consigliere regionale di Basilicata, già presidente lucano Coldiretti).

“Abbiamo 600mila migranti irregolari, di cui la metà lavora in nero, l’altra metà è disposta a lavorare quindi è una proposta di buonsenso quella di regolarizzare gli immigrati e il lavoro nei campi perché tutti pagherebbero le tasse. Bisogna mettere a disposizione di questi lavoratori, poi, degli alloggi dignitosi. Gli alloggi ci sono, ad esempio quelli confiscati alle mafie”. (Ivan Sagnet, associazione NoCap).

In attesa che si capisca come e quando lavoratrici e lavoratori dell’abbastanza vasto mondo della forestazione in terra lucana possano ricominciare a lavorare, le prese di posizione che abbiamo voluto riportare, parte significativa ma soprattutto rappresentativa del sempre aperto dibattito in materia, hanno suscitato attenzione; seppure, evidentemente, soprattutto fra i cosiddetti addetti ai lavoro. Anzi, soprattutto nel corpo in qualche modo omogeneo dei braccianti operanti nelle province di Potenza e Matera.

Fatta salva l’ovvia uscita di Quarto, si prega di tenere comunque più alta l’attenzione verso la più logica e lucida proposta dell’ex bracciante Sagnet. Dove, oltre a quanto abbiamo voluto sottolineare in precedenza, l’ingegnere d’origine camerunense, insignito dal presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana nel 2017, spiegava con un ragionamento più volte rafforzato come quanto propone nuovamente permetterebbe sia agli stranieri che agli italiani di tornare pure a esser manodopera per la raccolta dei campi che attendono raccoglitori disponibili.

Lo sfruttamento e la mancanza di tutele dovrebbero essere ancora grandi problemi posti da tutte e tutti.