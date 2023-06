La Regione paga i Report del Sant’Anna di Pisa sulla sanità…e Fanelli li usa per vantarsi

La sanità lucana va bene? L’azione dell’assessorato regionale al ramo è efficace? Nel mentre la percezione degli utenti non vira verso una risposta positiva, l’assessore regionale Fanelli, nei giorni scorsi ha utilizzato un Report dell’Istituto sant’Anna di Pisa sulla nostra sanità per sostenere il contrario. Che vi sono risultati evidenti, per cui le Cassandre farebbero bene a tacere. Con la nota che riportiamo a seguire, il consigliere Giovanni Vizziello, fa però rilevare al componente della Giunta Bardi che non è proprio il massimo vantarsi con dati prodotti da una istituzione che è pagata dalla Regione Basilicata per estenderli. Almeno un pò di garbo non guasterebbe, considerato l’imbarazzante condizione di controllato/controllore e che i dati prodotti non sempre corrispondono a quelli prodotti da altri Enti ed Istituzioni a ciò preposti. Ma ecco a seguire la nota di Vizziello e quella precedente di Fanelli.

Report Sant’Anna di Pisa, consigliere Vizziello: i toni trionfalistici dell’Assessore Fanelli sono fuori luogo, si ricordi che l’Istituto toscano è pagato dalla Regione Basilicata.

“Da che mondo è mondo quando il controllore è pagato dal controllato l’oggettività dell’attività di controllo del primo sul secondo tende inesorabilmente ad affievolirsi, una circostanza che l’Assessore Fanelli non ha tenuto nella giusta considerazione nel commentare con toni trionfalistici i risultati dell’annuale analisi delle performance della sanità lucana ad opera della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Giova infatti ricordare che la Regione attribuisce all’Istituto toscano un contributo annuo di 35.000 euro in virtù di una convenzione di durata triennale, finalizzata appunto ad ottenere un sistema di valutazione delle performance sanitarie della nostra regione”.

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello.

“Senza voler sminuire il valore scientifico dell’attività di analisi posta in essere dai tecnici della Scuola Sant’Anna di Pisa” -sottolinea Vizziello-“ lascia perplessi la circostanza che le risultanze di detta attività siano contrastanti con quelle che emergono da altre autorità e centri studi quali Agenas, Ministero della Salute, Ufficio Parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti, che istituzionalmente e senza essere legate da particolari rapporti di natura contrattuale, sottopongono a verifica l’efficacia e l’efficienza di tutti i sistemi sanitari regionali e ci consegnano l’istantanea di una sanità lucana in cui le ombre predominano di gran lunga sulle luci.”

“Che si provveda ad una costante valutazione della qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini”- aggiunge l’esponente di Basilicata Oltre-“ è una esigenza assolutamente condivisibile, non altrettanto può dirsi dei tentativi di mistificare la reale condizione della sanità lucana, fatta di rinuncia alle cure da parte dei meno abbienti per effetto delle lunghe liste d’attesa, di fughe dagli ospedali di pazienti, medici e infermieri, di anziani e malati cronici parcheggiati in ospedale per i deficit dell’assistenza distrettuale e di mancati investimenti in apparecchiature tecnologiche e risorse umane”.

“L’auspicio” -conclude Vizziello- “ è che l’Assessore Fanelli prenda coscienza delle attuali difficoltà del sistema sanitario regionale ed orienti ogni sforzo nella direzione dello sviluppo e del miglioramento dei servizi sanitari, mettendo da parte analisi semplicistiche e sterili esposizioni mediatiche, destinate a non risolvere i problemi di salute dei cittadini lucani”.

SANITÀ LUCANA, FANELLI: DATI GIMBE E SANT’ANNA PARLANO CHIARO

“Attraverso una rappresentazione grafica intuitiva, chiunque e non solo a chi fa comodo, può facilmente constatare la positività di gran parte dei risultati raggiunti dal nostro Sistema sanitario regionale nel 2022. Bene l’efficacia dell’assistenza territoriale, la pediatria, la qualità clinica e di processo, ottima l’integrazione ospedale territorio, l’appropriatezza chirurgica e medica, la capacità di governo della domanda e tanti gli ambiti nei quali stiamo lavorando nella logica del miglioramento e dell’eccellenza come l’efficienza prescrittiva farmaceutica, la salute mentale, le cure palliative, il Materno-infantile e la sanità digitale. Sono studi autorevoli, dati, certificazioni che non solo evidenziano la bontà e l’efficacia delle azioni intraprese e di miglioramento ma che evidenziano anche i punti critici e pertanto di fondamentale importanza poiché di ulteriore sprone al miglioramento su temi fondamentali ed imprescindibili per i cittadini lucani”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli, commentando il report diffuso in questi giorni dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sul Sistema di valutazione delle performance dei Sistemi sanitari regionali; uno strumento che risponde all’obiettivo di fornire a ciascuna Regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione del livello della propria offerta sanitaria e in riferimento ai dati Gimbe (Fondazione Nazionale di evidenze scientifiche) sul recupero delle liste di attesa circa i ricoveri chirurgici e le prestazioni oncologiche.

“Per quanto concerne i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe – ha aggiunto l’assessore – la percentuale di recupero delle prestazioni totali per quanto attiene alle liste di attesa, è pari al 46% (dato Italia 65%). Nello specifico per il recupero delle liste per i ricoveri chirurgici programmati, la nostra percentuale è pari al 91% (dato Italia 66%), per gli inviti agli screening oncologici è del 100% (dato Italia 82%) e per le prestazioni di screening oncologici è del 100% (dato Italia 67%). Possiamo fare meglio per le prestazioni ambulatoriali, dove riscontriamo un recupero del 34% (dato Italia 57%); bene invece, la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato, 81% (dato Italia 69%) e la percentuale di committenza alle strutture private accreditate pari al 22% (dato Italia 29%).

A dispetto di quanto ne dicano gli accaniti detrattori dell’odierna Sanità lucana, i dati Gimbe e Sant’Anna parlano chiaro e descrivono risultati positivi e reali per una consistente parte del nostro Sistema sanitario regionale; pur consapevoli che la strada è ancora lunga e che tanto possiamo e dobbiamo fare in ambito sanitario, bisogna guardare la realtà attraverso la chiara lente della lucidità; una situazione fatta di recupero e di grande impegno per il superamento di annose criticità combattendo allo stesso tempo con forza, la logica disfattista della disinformazione e dell’opportunismo di bandiera”.