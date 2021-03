“Il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha competenze di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per l’emergenza Coronavirus, sarà implementato da un esperto designato dalla Regione Basilicata.”

E’ quanto si apprende in uno stringato comunicato che aggiunge: “La richiesta del presidente Bardi è stata accolta dopo interlocuzioni con i rappresentanti del governo avviate per discutere dei criteri e delle modalità di assegnazione di determinati colori ai singoli territori. Questione che il presidente Bardi ha da tempo sollevato assieme ad altri presidenti di Regione.”

Bene, ora non si avranno più scuse per contestare ed addebitare ad altri le inefficienze e titubanze proprie, come ad esempio le mancate-tempestive individuazione di zone rosse riferite ai singoli Comuni in cui si sono manifestati i focolai che hanno spinto l’intera regione verso il rosso.