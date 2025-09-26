“La Questione morale” del BelPaese a prova di ‘’ Rompiscatole’’.

E con la corruzione quel problema è l’altra faccia, opaca naturalmente, di una stessa medaglia di degrado morale e sociale, dal suono cupo, che ha ammorbato tanta parte dello Stato, delle Istituzioni, dell’economia . Una pratica del malaffare rafforzatasi negli anni dopo Tangentopoli, con la crisi dei partiti, della politica e di valori come meritocrazia, trasparenza, legalità finiti in quel sistema oliato di gestione della cosa pubblica fatto di ipocrisie, clientele e di un carrierismo ambizioso e opportunistico che favorisce la fuga dei cervelli, dei giovani, che sono il futuro dell’Italia. A confermarlo, sintetizziamo, l’interessante e ‘’sofferto’’ libro ‘’ La Rompiscatole. Odissea in un sistema corrotto’’ scritto da Vincenza Spiridione per le edizioni Iod. A tentare di far luce nella notte perenne della Repubblica ( pessimismo? No realismo) è la protagonista del romanzo Silvia Vinci, dipendente di un Ente pubblico che spazia dalla previdenza ai tributi con le sfide dell’innovazione, che dovrà fare i conti con le insidie – miste a perbenismo, illusioni, mezze figure al soldo del potere dei favori e delle omissioni come prassi quotidiana- di quanto accade nella Repubblica. E , come scrive Nino Daniele in prefazione, finisce ‘’nel labirinto di una nuova Resistenza, infestato di umiliazioni, soprusi, insidie mortali, affrontati in nome dei valori della Costituzione’’.



Già, la Costituzione repubblicana, oggetto di attacchi periodici diretti e subdoli, con progetti di pseudo riformismo fatto di barriere burocratiche, contraddizioni normative e organizzative, che hanno accresciuto le distanze tra governo, poteri trasversali,e cittadini che vedono ogni giorno svilita la ‘’sovranità’’ democratica, in nome di un sovranismo becero che continua a calpestare i diritti di partecipazione, espressione, di critica e di proposte costruttive. E Silvia, la protagonista e ‘’Rompiscatole’’ delle 195 pagine del libro, deve subirne di tutti i colori , con il grigio e il nero prevalenti, quando decide di trasferirsi da Torino nelle sede dell’Ente della Capitale, porto delle nebbie ( rieccoci con le venature di grigio e l’atmosfera per nulla trasparente) delle buone intenzioni, dei progetti improntati all’efficienza e alla produttività, per razionalizzare la spesa e recuperare crediti evasi per le asfittiche casse dello Stato. Così deve farsi largo, o almeno tenta, di organizzarsi sul piano logistico e operativo, cercando di aggregare chi vuol lavorare ed è stato isolato, ‘’mobbizzato’’ si dice oggi traducendo dall’anglicismo mobbing, fornendo relazioni dettagliate che finiscono nella pratica insabbiatrice dei dirigenti ‘’di bassa lega’’ , ossequianti del potere e di un comitato di affari abituato alla politica delle mani libere. E se ci guardiamo intorno il vissuto della Rompiscatole, narrato con non poca sofferenza da Vincenza Spiridione, è uno specchio dei tempi con tante ‘’teste di legno’’, leccapiedi, arrivisti, portaborse, promossi sul campo per ostacolare il lavoro dei servi dello Stato. Come Marco Biagi, per esempio, il giuslavorista, che aveva prodotto un progetto di riforma del lavoro e di riflesso della Pubblica Amministrazione che avrebbe dovuto dare uno scossone innovativo al BelPaese.



E, invece, spuntano i dirigenti di comodo come i Lamia, i Miceli, Latella, i Calafiura,Ciuffrida, espressione dei maneggioni della politica degli affari e degli interessi di pochi, che si prodigano per tarpare le ali, anche con la eliminazione fisica, di quanti con capacità senz’altro superiori alle loro, potrebbero minare il potere costituito. Così muoiono prematuramente ,sintetizziamo, dirigenti capaci e illuminati come Casiraghi, Melandri, Carlo Ghera per una pancreatite acuta, nel corso di un incidente d’auto sospetto o per un tumore diagnosticato ad hoc durante un check up in una clinica specialistica e con terapie oncologiche manipolate che lasciano poche speranze, per i destinatari di tante attenzioni. E lo Stato, le dirigenze, dell’Ente per il quale Silvia e altri dirigenti si erano prodigati inutilmente? Fiori, ma nessuna opera di bene…nemmeno a leggere le letture durante un funerale. Lo fa solo Silvia con la ‘’lettera di san Paolo Apostolo ai romani’ e con quel salmo della trasparenza ‘’ Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella vita dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti’’. Silvia sola o quasi, che deve fare i conti anche con la posizione strumentale di alcuni sindacati e che si affida con Marianna, Luana e altri a un avvocato per bloccare un concorso (sintetizziamo anche in questo caso) farlocco per premiare le servili teste di legno…ma ci si mette la Provvidenza , con la sostituzione di un giudice in corso d’opera, che continua a insabbiare. Potere dei poteri forti e della radicata illegalità che impregnano lo Stato a tutti i livelli o quasi. Destino segnato, nonostante un lieto evento che fa sorridere alla speranza, con la scelta di riprendere in mano la propria vita con un compagno- il marito Roberto- che consente sulle rotte di Ulisse in quel di Palinuro di voltare pagina e di ringraziare Dio per l’ennesimo attentato andato a vuoto alla vita di Silvia. Un masso scuro, come la corruzione, che finisce in mare. E con un invito a nuotare per altri lidi, lasciando alle spalle insuccessi, delinquenti di regime- è la parola giusta- quella scia di sangue e di dolore che contrassegnano la storia de ‘’La Rompiscatole’’. A Vincenza Spiridione, che il 1 ottobre presenterà il libro a Roma, auguriamo che l’Odissea di Silvia possa capitare tra le mani di uno sceneggiatore, di un regista per una fiction. Siamo certi che il pubblico apprezzerebbe.



BIOGRAFIA

Vincenza Spiridione, di origine lucana, vive e lavora a Roma. Dopo studi giuridici, si perfeziona a Roma in scultura, pittura moderna e pittura antica. Nel 2017 consegue il Baccalaureato in Sacra teologia, a completamento di una formazione umanistica che traspare nella sua arte.

Rappresenta la propria visione della realtà attraverso un personale linguaggio figurativo che le consente di sintetizzare le forme, di plasmare la materia assecondandone potenzialità e caratteristiche, raggiungendo l’immediatezza del messaggio informale, con elementi concettuali che valorizzano il segno. Nella scultura come nella pittura, la materia e gli strumenti a disposizione condizionano l’opera: le abilità tecniche e le qualità progettuali dell’artista costituiscono il mezzo per una comunicazione che trascende la realtà. Alla radice del suo lavoro originale sta il messaggio autentico e viscerale mirato a rappresentare contraddizioni e drammi del nostro tempo, in particolare il quello delle migrazioni dai paesi del sud del mondo, spesso in guerra. L’impegno nel sociale tende al superamento delle condizioni di sfruttamento ed annientamento dell’essere umano, affinché prevalga la cultura della Persona, sulla base dei valori dell’ accoglienza, della giustizia e della pace.



