La Politica? Nel solco di Francesco…è una sorella

E il titolo del libro del materano Lindo Monaco, che riserva passione e impegno cristiano per la vita della città (polis) e di una comunità, induce proprio a pensare a Francesco d’Assisi- patrono d’Italia- e a un grande Papa spesso solo a schierarsi dalla parte degli ultimi e a stimolare indifferenti, saccenti e opportunisti a darsi e a dare uno scossone alle coscienze. Lindo, una esperienza politica militante l’ha fatta, per un nuovo movimento e provando l’ebrezza di metterci cuore e faccia candidandosi a una rappresentanza di popolo. Ma è stata una esperienza… che lo ha portato, immaginiamo, a scrivere ”Sorella Politica” (Edizioni RnS)che presenterà martedì 17 febbraio alle 18.30 presso il salone degli Stemmi dell’Episcopio. I lavori, moderati da Fausto Santangelo già delegato regionale dell’Azione Cattolica, saranno introdotti da Erasmo Bitetti,direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della nostra Arcidiocesi. Nella scaletta, oltre all’autore, sono previsti gli interventi di Monsignor Benoni Ambarus arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, di monsignor Filippo Lombardi, vicario per la pastorale dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, Rosario Sollazzo coordinatore nazionale ”Rinnovamento nello Spirito Santo” e don Michele Leone assistente spirituale nazionale di ” Rinnovamento nello spirito Santo”. Il cardinale Matteo Maria Zuppi ne ha curato la prefazione. Dalla copertina del libro, che non abbiamo letto, ma ricevuto l’invito di Lindo alla presentazione, l’immagine di una migrazione continua che dall’Africa attraverso il Mediterraneo giunge in Europa, così come avviene in America dove si costruiscono barriere, confini e negli Stati Uniti si lascia mano libera alle truppe antimmigrazione dell’Ice per uccidere e deportare anche i minori che non sarebbero in regola con le norme di soggiorno. E l’Italia? Sappiamo quanto accade con un governo a guida sovranista che ignora la sovranità popolare, che continua a fare poco o nulla per l’inclusione anche in relazione al calo demografico del Belpaese. E qui Lindo, in copertina, ricorda che ”…Della Politica siamo tutti figli,impariamo a esserne fratelli…e sorelle”. Strada impegnativa nel solco di Francesco.Buon lavoro a quanti la percorrono e la percorreranno.



SINOSSI

Occuparsi di politica, oggi, è sempre più difficile, a tratti impossibile. Chiunque provi ad avvicinarsi a questo mondo, così complesso e articolato, si ritrova inevitabilmente ad affrontare un clima di diffidenza, di sospetto, di profonda sfiducia! È pensiero comune che la politica sia una attività affidata a “professionisti” delle parole e del consenso. Un mestiere, dunque non un servizio né tantomeno una missione, consegnato nelle mani di donne e uomini che sentiamo distanti anni luce dalla storia dei comuni cittadini e dalle storie delle persone. Ma chi non ha a cuore la politica, non ha a cuore il proprio quotidiano, non si cura del proprio domani e non si fa artefice di futuro. Quel futuro che non può che costruirsi nel presente che vogliamo. Quel futuro che i cristiani, ogni giorno, generano esercitando speranza autentica, a motivo della loro fede, e praticando gesti di cura e carità. Dobbiamo imparare a venir fuori dalla convinzione secondo cui la politica è un luogo oligarchico in cui solo alcuni lavorano e solo per i propri interessi. La politica è quel posto sociale in cui si può scrutare un orizzonte comune, è lo spazio in cui possono essere attivati processi per raggiungere la meta del bene comune, migliorando la qualità della vita della città che cristianamente abitiamo.

