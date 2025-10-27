La politica dovrebbe recuperare il coraggio di dire la verità.

““Lo facciamo per il bene della città”, ultimamente sembra essere la formula più abusata, che suona rassicurante ma nasconde troppo spesso l’alibi perfetto per giustificare qualsiasi scelta politica. Dietro queste parole si celano logiche di convenienza, pacchetti di voti che hanno un prezzo preciso. Assessorati, incarichi, concessioni, affidamenti. Non è chiaro quale visione abbia realmente il sindaco Nicoletti per Matera. La sua esperienza potrebbe rappresentare un’opportunità, ma difficilmente può conciliarsi con la logica del do ut des che da anni si insinua nei corridoi di Palazzo di Città. Se davvero l’obiettivo fosse l’interesse collettivo, non sarebbe stato più utile aprire un tavolo di confronto pubblico con tutta l’opposizione, così che i cittadini potessero giudicare chi lavora per la comunità e chi, invece, per i propri tornaconti?” E’ la domanda che pone Giuseppe Digilio, già assessore al Comune di Matera, Attivista Politico e membro del Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde Verdi, con una nota in cui rileva che “Gli elettori non si indignano più, non scendono in piazza, non protestano. Semplicemente voltano le spalle, disertando le urne per non “contaminarsi” con giochi di palazzo percepiti come opachi e lontani. Un segnale pericoloso per la democrazia stessa, sempre che ci sia ancora interesse a difenderla. Gli esempi perché ci si allontani sempre più si moltiplicano, specie se un consigliere ottiene la nomina di un parente in giunta in cambio del sostegno; Oppure se un familiare di un consigliere appena passato dall’opposizione alla maggioranza si ritrova beneficiario di un appalto diretto. Per non parlare del giudizio che si può avere su un consigliere eletto che annuncia di voler sostenere la maggioranza dopo aver giurato pubblicamente di non doverlo fare mai “per il rispetto che si deve agli elettori”. Tutto questo non può essere spacciato come atto di responsabilità “per il bene della città”.

Cambiare idea è legittimo, cambiare opinione è umano. Ma il rispetto verso i cittadini imporrebbe almeno chiarezza. Manca il coraggio di dire le cose come stanno. Chi ha scelto di sostenere Nicoletti lo ha fatto per convenienza. Perché allora continuare a nascondersi dietro una formula retorica che suona come un insulto all’intelligenza degli elettori? Quel coraggio, che in campagna elettorale serviva per difendere le proprie ragioni contro l’avversario, sembra oggi svanito. È più comodo rifugiarsi dietro lo slogan che tutto giustifica, piuttosto che assumersi la responsabilità di decisioni fatte per interessi di parte. Questa è la pura verità.

Mentre a Palazzo, però, si consumano partite di potere, Matera resta ferma di fronte ai problemi concreti e quotidiani; il lavoro che manca, la mobilità insufficiente, i servizi essenziali in affanno, la gestione del turismo senza una visione strategica, i giovani costretti a partire in cerca di opportunità altrove. La città non ha bisogno di maggioranze variabili né di accordi sottobanco, ma necessita di una politica capace di distinguere con chiarezza l’interesse pubblico dai vantaggi privati, che non scambi la coerenza con la sopravvivenza e non riduca la democrazia a un gioco di numeri.

Forse Nicoletti, con questo metodo, riuscirà a tenere insieme la sua maggioranza. Ma a quale prezzo per la città? Matera non può restare prigioniera del “si è sempre fatto così”. Il sindaco ha oggi la responsabilità di aiutare l’opinione pubblica a uscire da questo recinto, recuperando il senso autentico della politica, guidando la città, dando risposte, immaginando il futuro. Non basta più ripetere che tutto avviene “per il bene della città”. Matera merita molto di più di uno slogan. Merita trasparenza, coraggio e coerenza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.