La ‘’Pasionaria’’ Franca militò anche nel Pci di Matera. Michele Pace la ricorda

Appena fatta girare… l’iniziativa che per il 9 marzo Anpi e Auser di Altamura hanno organizzato per ricordare la ‘’Pasionaria’’ Franca Ferrulli, al Teatro Mangiatordi, https://giornalemio.it/cronaca/altamura-ricorda-la-pasionaria-franca-ferrulli-per-la-giornata-della-donna, che sono arrivati anche da Matera commenti e ricordi su quella ‘’compagna’’, militante instancabile che ha frequentato la federazione del Pci di Matera. Era la Prima Repubblica…e Michele Pace, già corrispondente dell’Unità fondata Antonio Gramsci, ce ne ha ricordato presenza, impegno, instancabile in politica e per le pari opportunità. Da qui l’invito a ricordare amicizia e militanza di una storia comune tra Altamura e Matera, che non va dimenticata,soprattutto per l’apporto che donne battagliere come Franca hanno dato per la ‘’grande famiglia’’ e per i valori del comunismo e per l’emancipazione femminile.



IL RICORDO DI MICHELE PACE

“Leggo, per una informativa del sempre attivo Franco Martina, che l’AUSER e l’ANPI di Altamura si accingono a ricordare in una manifestazione pubblica a quindici anni dalla morte, la figura di Franca Ferulli. Operazione lodevole e meritoria per richiamare alla mente la personalità , i valori e le azioni di una combattente comunista mai acquietata e sempre dalla parte delle donne.

All’iniziativa, fissata per il prossimo 9 marzo, sono sicuro accorreranno tanti altamurani ed altamurane che hanno conosciuto ed apprezzato Franca per il suo impegno nelle organizzazioni progressiste ed antifasciste, ma potrebbe e dovrebbe richiamare la presenza anche di molti materani poiché lei è stata anche un’attiva protagonista delle vicende politiche della città di Matera. Sono in tanti probabilmente a ricordare che Franca Ferulli è stata negli anni Ottanta in forza alla Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano di Matera occupandosi specificatamente di politiche di genere .

E’ stato durante quella sua presenza a Matera che ho conosciuto Franca e con lei stretto un’amicizia che è durata fino a quando lei non decise di ritornare ad Altamura. Insieme abbiamo partecipato, lei da funzionaria del Partito io da corrispondente de “l’Unità “ a decine di iniziative sulla pace, sulle problematiche industriali/ambientali legate a nuovi insediamenti, alle vicende del Comune di Matera.

Ricordo che eravamo fianco a fianco nelle drammatiche giornate che precedettero la morte di Enrico Berlinguer ( fummo noi ad attendere sull’autostrada vicino Bari il corriere che da Roma portava le copie dell’edizione straordinaria de “l’Unità” che annunciava la fine del segretario comunista ) ed insieme nelle settimane altrettanto tese che precedettero la fine del Partito Comunista e la nascita del PDS che Franca non accettò rilevando nell’operazione di mutamento del nome un forte tasso di trasformismo.

Con la fine della sua esperienza materana terminò anche la nostra frequentazione e di Franca persi le tracce fino a quando, pochi anni fa, alcuni amici altamurani mi comunicarono le sua scomparsa.

L’iniziativa dell’AUSER e dell’ANPI sarà l’occasione per ricordare una compagna che aveva ancora forte in sé il senso della militanza e la passione per la politica fatta di valori e non di logiche personalistiche.”

