La pace salvi gli ucraini…dalla distruzione e dall’abbandono totale.

A giudicare da quello che sono i commenti pessimistici anche da oltre atlantico, circa la capacità/possibilità degli ucraini di realizzare la famigerata controffensiva per recuperare i territori occupati dai russi, ci sembra che stia per maturare anche per loro il momento dell’USA e getta già sperimentato a danno dei siriani, iraniani, primaveristi arabi e per ultimo gli afghani. Si tratta di capire quando, anche per loro, scatterà il brutale abbandono al proprio destino. Dopo che gli è stato fatto credere che potessero vincere una guerra contro un nemico soverchiante persino sull’aspetto primario: ovvero il numero di persone da poter utilizzare in combattimento. Sarebbero (il condizionale è d’obbligo, trattandosi di sole stime) almeno 500 mila le vittime di questi 18 mesi di macelleria tra i due fronti. A scriverlo è il New York Times che opportunamente rileva come si stiano esaurendo le “scorte umane” (che brutta considerazione per persone in carne ed ossa). 300 mila quelle russe (120 mila morti e 170/180 mila feriti) e 200 mila ucraine (70 mila morti e 100/120 mila i feriti). Cifre spaventose che superano di gran lunga i militari americani morti in vent’anni di guerra in Vietnam (58 mila). E c’è anche l’intelligence americana che ha fatto sapere come la controffensiva ucraina stia mancando “l’obiettivo principale” di “tagliare il ponte terrestre tra Russia e Crimea“. Insomma, siamo alla conferma -da fonti certo non sospettabili di intelligenza con il nemico- di un flop per altro abbondantemente previsto da chi veniva, per questo, bollato di putinismo. Una categoria che oramai trova adepti sempre più insospettabili. Dunque che fare? Considerato che anche se si continuasse a rimpinzare di armi gli ucraini essi non potranno mai competere con il numero di militari da schierare sul campo del fronte avverso e prima o poi soccemberanno? Continuare ad illuderli e spingerli ad una ulteriore terribile mattanza? O spingerli a fare ora ciò che era chiaro andava fatto sin dall’inizio, quando si sarebbe potuto ottenere molto di più di quello che si otterrebbe ora e con meno morti e distruzioni? Trattare un cessate il fuoco e la pace. Perchè è chiaro, ora più di prima, che far continuare questa mattanza è non volere il bene del popolo ucraino. Vittima sacrificale di chi (USA+NATO) ha voluto trasformare una guerra regionale in un velleitario tentativo di “spezzare le reni” alla Russia, per procura. Solo una pace, il prima possibile, potrà salvare quel che resta di questa martoriata nazione…e della stessa Europa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.