Dopo aver ascoltato il comizio di domenica mattina di Domenico Sassone e quello di questo martedì sera di Domenico Bennardi è apparso in modo plastico una differenza abissale tra i due, modi opposti di porsi nei confronti dell’elettorato, della città, degli avversari: la violenza verbale contro la pacatezza!

Domenica mattina, infatti, si è visto andare in scena (e non è una forzatura perchè si è spesso perso il confine con la sceneggiata) una arroganza, una violenza verbale (e a latere sembra non solo verbale), un tentativo demolitorio dell’avversario sotto il profilo della professionalità, della capacità di poter svolgere il ruolo a cui è candidato….in quanto, descritto e definito da Sassone, inferiore a se stesso (della serie i complimenti se li è fatti da solo).

Una carrellata imbarazzante di interventi, che in alcuni momenti ha rasentato l’indecenza, e che da allora la rete sta implacabilmente documentando (per gli assenti) e stigmatizzando con video sarcastici che ne colgono gli aspetti più “spettacolari”. Ma già mentre eravamo in piazza e parlava Casino (omen nomen), abbiamo udito (insieme a un collega) il compagno di una turista (passavano in mezzo a noi presenti al comizio) dire divertito alla moglie “ascolta, questo fa ridere“. Un giudizio schietto e tranchant che ha fotografato al volo il ridicolo di quel pessimo show che il parlamentare di Forza Italia stava interpretando dal palco, del tutto inconscio di arrecare danno al povero Sassone.

Una inconsapevolezza che però abbiamo visto albergare anche nello stesso Sassone che oltre a non sottrarsi alla tentazione di autoincensarsi (l’ego che brutta bestia) ponendosi su un improbabile piedistallo e, con tono spocchioso, ha provato a demolire l’avversario che a suo dire abuserebbe del titolo di imprenditore, mentre Lui (se stesso medesimo) si che lo è … bravo, capace e ingambissima. Alla faccia della modestia.

Decibel di toni e violenza verbale che hanno oscurato del tutto quel poco di proposte che, sebbene abbiano trovato poco spazio nell’insieme, pure si è provato a trasmettere. Un comizio, a nostro parere, buono per i fans e per questo certamente non atto a far conquistare nuovi voti, anzi potenzialmente in grado di farne perdere qualcuno.

Musica e toni completamente diversi quelli che, invece, hanno caratterizzato tutti gli oratori del comizio di Bennardi. A cominciare da Mirella Liuzzi, dal Sindaco di Sant’Eramo e, infine, dal Ministro degli esteri Luigi Di Maio (quello che in modo volgare e sprezzante Casino -un parlamentare della Repubblica- chiamava “gigino gigetto”).

Toni pacati, tesi a spiegare ciò che si sta facendo al governo del Paese (Liuzzi e Di Maio) e come le misure attuali e future possano impattare la realtà materana a patto che si abbia una visione programmatica adeguata e mani libere rispetto a chi in questi anni ha dimostrato di intendere la cosa pubblica come gallina da spennare a proprio vantaggio. Con il preciso impegno che in caso di vittoria di Bennardi sarebbe naturale un impegno e una disponibilità totale del governo nazionale a sostegno dei progetti per la città.

Toni pacati da parte di Bennardi anche quando ha voluto stigmatizzare l’affermazione di Sassone secondo cui lui non sarebbe un imprenditore perchè nell’azienda di famiglia ci lavora pure la moglie. Una affermazione singolare che disconosce tutta la realtà delle imprese familiari di cui Matera è ricca e dell’insostituibile apporto delle donne in esse.

E, con la sola forza del ragionamento (senza alzare i decibel della voce), ha anche sottolineato che non basta certo una conferenza stampa del presidente della Regione in piena campagna elettorale a smentire il temuto smantellamento della sanità materana che è più di un sospetto, reclamando atti concreti in tal senso e non parole. Con l’avvertimento ai cittadini del rischio che si palesa di una sanità sul modello leghista della lombardia che impoverisce e demolisce il pubblico per trasferire competenze e soldi ai privati. Tema che è sempre più oggetto della scelta del voto al ballottaggio, ha detto Bennardi.

Ma il comizio (da parte di tutti) è stato tutto intriso di contenuti programmatici spiegati nel dettaglio.

Insomma, Sassone e Bennardi, due modi opposti di interpretare la campagna elettorale, la modalità di esposizione dei propri programmi all’elettore, il modo di concepire l’approccio alla futura gestione del potere cittadino anche rispetto a chi ti avversa.

Più chiarezza di così per fare una scelta di voto consapevole, forse non poteva esserci per l’elettore.

Elettore che, oltre ai programmi, dovrà anche decidere se il Sindaco di Matera debba farlo Sassone, candidato designato dalla Lega (e quindi fare come a Potenza), oppure Bennardi, il candidato scelto dal territorio, collocato all’opposto per modi e toni e che intende operare (persino rischiando troppo, non apparentandosi) in piena libertà nell’esclusivo interesse della città.

Una bella responsabilità che non merita diserzione alcuna.