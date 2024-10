La neo consigliera, ex M5S, Amoroso aderisce al gruppo “Matera Civica”

A seguire l’intervento pronunciato da Marilena Amoroso nel Consiglio Comunale di Matera, al momento del suo subentro, in quanto prima dei non eletti nella lista del M5S, al posto di Francesco Salvatore decaduto per essere stato nominato assessore. Nell’occasione la neo consigliera ha confermato quanto già ampiamente noto, ovvero la scelta di collocarsi all’opposizione dell’amministrazione guidata da Domenico Bennardi, ma con la novità di aderire al gruppo consiliare di “Matera Civica” sino ad ora rappresentato dal solo Pasquale Doria. Ecco il testo integrale: “Colleghe consiglieri, colleghi consiglieri. Prendo qualche minuto del vostro tempo per presentarmi per condividere con voi tutti lo spirito con cui ho accettato la nomina a consigliera e intendo portare avanti questa esperienza in rappresentanza ed a tutela degli interessi dei cittadini materani. Come tanti di voi, anche io ho accettato la candidatura non immaginando una carriera politica ma pensando di mettere a fattor comune la mia esperienza di vita, le mie competenze, i miei valori e i miei principi, a favore di una unica causa ovvero dell’intera comunità, protesa all’ascolto di tutti i cittadini, ma soprattutto porre una maggiore attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Mi sono candidata per promuovere trasparenza, partecipazione, confronto, dialogo, ascolto, legalità. Mi sono candidata contro i conflitti di interesse, contro il poltronismo inteso come la spartizione delle poltrone, contro lo spiacevole teatrino messo in atto da questa amministrazione nel corso della legislatura, lasciando la città ostaggio nel tentavo di comporre un puzzle che ad ogni cambio di giunta diventa sempre più complicato sistemare. Mi sono candidata contro il personalismo di chi ritiene di poter fare e agire senza coinvolgere i cittadini e tutte le parti interessate al bene comune, contro quella politica che allontana sempre più gli elettori e aumenta l’astensionismo che è il pessimo sintomo della distanza fra cittadini e politica Pertanto il ruolo che ho deciso di occupare sarà all’opposizione rispetto a chi aveva promesso un rinnovamento, un cambio di passo ed invece, così come ho potuto constatare, da cittadina, in questi primi quattro anni, è riuscito a fare peggio di qualsiasi altro governo della città precedente. Una amministrazione che si è resa complice nell’umiliare le pari opportunità, sostenendo e promuovendo sui social comportamenti offensivi verso le mamme materane, colpevoli di aver osato criticare ed esprimere il proprio disagio che questa amministrazione aveva loro creato. Si parla di pari opportunità ma poi, nei fatti, il principale partito di governo cittadino, vede solo una donna assegnataria di postazioni di rilievo. Doveva essere l’amministrazione vicina ai cittadini in difficoltà, alle famiglie, alle periferie, l’amministrazione del dialogo, del coinvolgimento, dei comitati di quartiere, del bilancio partecipato. È diventata, invece, l’amministrazione nemica dei materani, quella del tentativo di imposizione della centrale a biogas, fortemente osteggiata dai residenti di Borgo La Martella. Quella delle antenne 5G (orribili deturpamenti urbani), quella dei velieri calati dall’alto in uno spazio verde, mentre gli spazi verdi andrebbero tutelati, curati e protetti. L’amministrazione che doveva tutelare il nostro Parco Murgia da lavori inappropriati, quella amministrazione che, anziché proporre di aumentare le difese di un’area protetta, ha chiesto di ridurre confini e tutele. Doveva essere l’amministrazione che andava incontro ai cittadini, alle imprese ma, in quattro anni, sono aumentati disagi, costi, fra parcheggi, sanzioni, raccolta rifiuti, TARI e non voglio entrare nel merito della casa delle tecnologie. Doveva essere l’amministrazione che portava alla città una nuova idea di mobilità ma siamo una città bloccata nel traffico, senza nessun tentativo di migliorare il trasporto pubblico. Infine, siete riusciti anche nella straordinaria impresa di censurare la voce della popolazione materana. In questa aula, infatti, voglio cogliere l’occasione per autodenunciarmi: sono una dei tanti cittadini bloccati, cancellati dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Matera. Sono uno di quei cittadini ai quali è impedito usufruire di un servizio di informazione, ai quali è stato proibito di esprimere un giudizio, seppur critico, nei confronti di quanto portato avanti dal governo cittadino. In questi quattro anni ho potuto godere dello sguardo da esterno, verificando che tutto quello che è stato promesso ed auspicato in campagna elettorale si è trasformato in un enorme tradimento delle aspettative dei nostri elettori e di tutti i materani. Per questa ragione, oggi, scelgo e comunico di aderire al gruppo di Matera Civica, ho chiesta al suo capogruppo, che ha già accettato, di potermi schierare dalla parte di chi intende migliorare un andamento decisamente negativo per la città che ha deluso e stancato i cittadini materani. In Matera Civica ritrovo quei principi del rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; l’inclusione la tutela dell’ambiente, la libertà e l’uguaglianza, l’antifascismo e la laicità delle istituzioni, tutti valori che condivido appieno e che intendo portare avanti in questa ultima parte del mandato elettorale che resta a questo consiglio, da cittadina libera che vuole lavorare per vedere l’amministrazione dalla parte dei cittadini e non a tutela di amici e cerchietti magici (o tragici). Mi impegnerò per difendere la comunità con passione civica, mettendo a disposizione le mie competenze professionali, il mio impegno provando a trasferire ai materani l’importanza ed il valore della partecipazione, del confronto, del dialogo. Buon lavoro a tutti noi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.