La Murgia-Pollino è fuori dall’accordo che firmeranno Meloni-Bardi? Sembrerebbe di si!

“Bardi ha disatteso gli impegni presi in Consiglio Regionale? La Murgia – Pollino sembra essere sparita dai radar dall’accordo FSC.” E’ quanto sostiene il consigliere regionale del M5S Gianni Perrino in una nota in cui ricorda che “Il prossimo 25 marzo, in spregio a tutte le cortesie istituzionali del caso, Meloni e Fitto saranno in Basilicata per sottoscrivere in pompa magna l’accordo di coesione territoriale con la Regione Basilicata. Nonostante gli inviti ufficiali, è chiaro a tutti che si è di fronte ad un vero e proprio evento di natura elettorale che cade a due giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste. Nelle settimane scorse avevamo pre-allertato Bardi affinché vigilasse sul contenuto top-secret di questo accordo e, soprattutto, verificasse l’effettiva concretizzazione dei precisi orientamenti usciti dal Consiglio Regionale nei mesi scorsi. Uno di questi è quello approvato lo scorso ottobre, attraverso una mozione del M5S, con il quale si impegnava il governo regionale ad inserire, in sede di sottoscrizione dell’Accordo per la coesione Governo – Regione per la programmazione FSC 2021-27, la realizzazione dell’Asse viario Murgia – Pollino e, in particolare, i tratti Gioia del Colle – bypass Matera ed il bypass Matera – Svincolo SS175 per Metaponto, in quanto immediatamente cantierabili e ammissibili al finanziamento. Ad oggi l’unico documento disponibile per cercare di capire in qualche modo gli orientamenti è la DGR 187 dello scorso 16 marzo che fa una scarna sintesi della suddivisione degli 817.278.223,12 € previsti dal FSC.

I 21 interventi relativi a trasporti e mobilità ammontano a circa 200 milioni di euro e, francamente, appaiono insufficienti per un intervento importante come quello rappresentato dalla Murgia – Pollino. Ci auguriamo di essere smentiti in quella che sarà una vera e propria kermesse elettorale. Come membri del parlamentino di via Verrastro prendiamo per l’ennesima volta atto del fatto che Bardi non abbia tenuto conto della volontà espressa – all’unanimità – dal Consiglio Regionale. Ora dovrà darne conto a tutti quei cittadini lucani che da anni si aspettano il completamento dell’asse viario Murgia-Pollino, considerato una direttrice strategica di collegamento tra il Tirreno e l’Adriatico che porterebbe numerosi benefici all’intero territorio regionale in quanto risolverebbe il problema di isolamento delle aree più interne e più deboli della collina materana e della fascia più meridionale della provincia di Potenza.”