La Migrazione è una risorsa. Al Carlo Levi l’incontro della Filef

Argomento di stretta attualità con generazioni in movimento da un Continente all’altro, che è nella storia e – purtroppo- nel quotidiano della Basilicata con i giovani che vanno via ad arricchire le economie di altre regioni e di altri Stati. E il tema del seminario ” Da cose a persone: opportunità, strategie, cooperazioni nelle migrazioni” organizzato a Matera dalla Federazione italiana lavoratori emigranti e famiglie ( Filef) al Centro Carlo Levi, dal 12 al 13 ottobre, ha consentito di mettere in luce più di un percorso di lavoro. Del resto senza accoglienza, inclusione, informazione, formazione si dipende una risorsa preziosa che è proprio quella dei migranti. L’Italia, purtroppo, è indietro e anche per motivi ideologici continua ad accumulare ritardi in questi settori. La storia, purtroppo, sembra non aver insegnato nulla, mentre il BelPaese invecchia… Il fenomeno ”migrazione” è epocale e la ”Persona” – in quanto tale, aldilà di provenienza, pelle, credo- è una Risorsa e non un Problema, come riporta una nota di presentazione dell’incontro dove il presidente del Centro Carlo Levi ha fatto gli onori de casa. E’ stata una occasione per ribadire l’attualità, del pensiero e dell’Opera di Carlo Levi.