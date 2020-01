E’ incredibile (che ancora possa succedere)…ma vero (succede eccome) che l’assessore regionale al ramo dimentichi ancora -nella sua ciclica comunicazione alla stampa- di occuparsi del collegamento viario tra la Basentana e la Città di Matera.

Uno scandalo che non fa arrossire i tanti politici materani che hanno occupato scranni più o meno importanti nel governo nazionale e/o regionale. Basti pensare che Matera è solo dal lato pugliese che ha un collegamento adeguato a doppia corsia per senso di marcia. Mentre sul territorio lucano è ancora una misera pericolosa mulattiera che la collega alla principale arteria regionale.

E’ accaduto ancora questa mattina che l’assessora Merra l’abbia ignorata, cosa che non è sfuggita alle associazioni che di questo si occupano come mission, e lo fanno rilevare in una nota che è stata appena diffusa e che pubblichiamo a seguire.

A firmarla le associazioni “Strada Statale 7 Matera-Ferrandina”, “Vittime Strada Statale 407 Basentana” e “Sicurezza e infrastrutture”.

“Questa mattina abbiamo appreso i contenuti della conferenza stampa dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Merra. Ormai con cadenza quasi mensile l’Assessore notizia in modo puntuale, dello sblocco dei lavori e del prosieguo dei cantieri sulla SS 658 Potenza Melfi (4 lotti con copertura di 12,5 milioni di euro, per 7 km, in 12 mesi) con possibilità addirittura di realizzare anche una nuovo asse Infrastrutturale, proposto proprio dall’assessore, nel Vulture Melfese, a servizio della Potenza Melfi e per decongestionarla, in più si parla di 17 milioni per la Galdo Pollino la cui convenzione tra Regione e Mit sarà portata nella prossima giunta, viadotti a Barile da mettere in sicurezza, tutte infrastrutture in definitiva potentine.

Ma della strategica strada SS 7 Appia Matera-Ferrandina, e del suo raddoppio, nessun cenno, anche se è in itinere un progetto quasi esecutivo, che va dal by pass della tangenziale di Matera, con il raddoppio della strada statale 7 Matera-Ferrandina fino al bivio per Tre Cancelli di Metaponto con copertura effettiva di 68 milioni di euro.

Le associazioni del Materano sono rimaste sorprese per questa disparità di trattamento come se la provincia materana non esistesse e non rientrasse nei piani strategici e programmatici della Regione Basilicata, (invece menzionata più volte con schede di progetto nella relazione programmatica infrastrutturale del 2015 della Regione Basilicata) eppure l’assessore Merra è l’assessore di tutta la Basilicata e fa parte di una maggioranza politica, ma dovrebbe fare gli interessi e rispondere alle istanze di tutta la Lucania ed affrontare a livello programmatico la situazione infrastrutturale nel suo insieme, stradale ferroviario ed intermodale.

L’assessore regionale Merra deve considerare la Strada statale 658 Potenza Melfi che ha 9 mila passaggi giornalieri alla stessa stregua dell’adeguamento e raddoppio della Strada statale 7 Matera Ferrandina che di passaggi giornalieri ne ha più di 13 mila e sono in costante ascesa per flusso veicolare, anche in vista dell’istituzione delle nuove Zes.

Ci auguriamo che l’Assessore Donatella Merra nella prossima conferenza stampa ci informi sull’implementazione della Strada statale 7 Matera-Ferrandina, affinchè possa passare da strada secondaria extraurbana a strada B a 4 corsie, un adeguamento degno per un asse che collega l’adriatico al tirreno e anche per avvicinare agevolmente i due capoluoghi, del completamento dopo 40 anni della Bradanica, dello stato dei cantieri per il completamento della stazione ferroviaria Ferrandina-Matera, dei continui rinvii della messa in sicurezza della Strada statale 407 Basentana, delle disastrose condizioni di assi viari provinciali ormai ridotti a veri tratturi e il ritardo del collaudo da 3 anni del ponte che collega Craco Peschiera a Pozzitello di Pisticci.”