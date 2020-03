Abbiamo pubblicato il servizio su Emanuele Cardinale alle 7.00, dopo una limatina, https://giornalemio.it/politica/emanuele-cardinale-nella-storia-di-matera-con-un-segno-della-memoria/ e ci ha fatto piacere che una parte della città, quella che non dimentica e ha contezza concreta di quanto realizzato e accaduto negli anni, abbia apprezzato il lavoro spesso silenzioso di persone come l’ex senatore del pci.

Un lavoro condiviso con altri che direttamente o indirettamente hanno voluto ricordare, taluni omettendo da dove era partito l’input del ricordo, quanto è agli atti della storia politica, culturale e urbanistica della Città dei Sassi. Perché la memoria, piaccia o no, non va accantonata, dimenticata o stravolta, come abbiamo visto -purtroppo.- nell’anno da capitale europea della cultura.

La nota congiunta degli architetti Lorenzo Rota, Luigi Acito e Renato Lamacchia, il cui contributo propositivo al dibattito sui ‘’contenuti’’ e la ‘’forma’’ della città è notorio riapre una pagina della memoria della Città dei Sassi e del rupestre( perché questo è e resta con i riconoscimenti Unesco e legge speciale 771/86 soprattutto) che va approfondita e valorizzata.

Quegli studi, retorica della ‘’vergogna’’a parte, sull’esperienza di intervento, recupero dei rioni Sassi e sull’evoluzione urbanistica, vanno ripresi lungo un percorso di ricerca e verifica che può portare valore aggiunto in una fase difficile, forse anonima, e poco identitaria seguita a Matera 2019. Bella esperienza. Ma Matera è stato altro…E allora, fuori dalla ‘’farloccodemoetnoantropologia da diporto’’ , vanno ricordate e valorizzate esperienze e figure che si sono impegnate, con cognizione di causa, per un progetto che ha portato la Città dei Sassi a diventare un esempio di buone pratiche nel recupero degli antichi rioni di tufo.

E c’è tutto un patrimonio documentale, fotografico e di elaborazione, che giace in casse e depositi, da recuperare e offrire alle giovani generazioni. La scommessa citando quello che è stato fatto, in maniera autonoma per un altro ex parlamentare del pci come Lello Giuralongo, deve riguardare i lasciti di Leonardo Sacco , dello stesso Emanuele Cardinale e di altri che rischiano di finire nell’obliò della storia cittadina.



IN MEMORIA DI EMANUELE CARDINALE

“Gli architetti Luigi Acito, Renato Lamacchia e Lorenzo Rota si associano al ricordo di Emanuele Cardinale lanciato dal “Giornale” on line di Franco Martina, su espresso desiderio dei fratelli del compianto senatore materano.

I sottoscritti ricordano con emozione e un po’ di nostalgia, i tempi in cui politica e cultura interagivano al di là degli steccati, per raggiungere obiettivi comuni per il bene della città.

Come non ricordare il grande lavoro di Emanuele Cardinale per la stesura del testo della legge n. 771/1986, legge fondamentale per il risanamento dei Rioni Sassi di Matera?

Testo scritto e composto con grande fatica e passione, insieme a Vincenzo Viti, ai fratelli Giura Longo, a noi stessi, ed altri, in un’atmosfera di slancio partecipativo e soprattutto di gioia per un obiettivo di interesse generale che si stava perseguendo e realizzando.

Testo che, tramutatosi ben presto nella legge n. 771, a firma Colombo-Viti-Cardinale ed altri, avviò la fase di vero recupero dei Sassi, meravigliando il mondo, mobilitando la comunità materana, e creando così le premesse per il raggiungimento di obiettivi ancora più alti per la città.

E molto si deve al carattere pacato e cordiale di Emanuele, alla sua intelligenza e visione politica, alla sua tenacia e perseveranza nel ricucire, nell’unire uomini e forze per il conseguimento di obiettivi di interesse generale.

La sua memoria è ormai parte costituente del patrimonio collettivo materano.”

Matera, 7 febbraio 2020 Luigi Acito

Renato Lamacchia

Lorenzo Rota