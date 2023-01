La Meloni sulle accise si arrampica sugli specchi… e mente!

Certo che è facile farsi belli quando si è all’opposizione, promettere mari e monti, salvo poi rimangiarseli non appena si va al governo. Ed è toccato già dai primi mesi alla “seria” e “coerente” (come ama autodefinirsi) neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni di ritrovarsi in questa scomoda posizione. Sposare la linea Draghi dopo aver preso i voti per averla contestata ferocemente ed ora la figuraccia sulle accise sui carburanti. E arrampicarsi sugli specchi per cercare di trovare giustificazioni di fronte a coloro che le hanno creduto e votata è una faticaccia, anche per una come lei particolarmente brava a buttarla in caciara. Ed è quello che è successo ieri quando, con un video diffuso sui social ha provato a giustificare la scelta di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti, che ha scatenato un’ondata di critiche e proteste che stanno incrinando rapidamente la sua luna di miele con il Paese. Visibilmente meno brillante del solito nel video oltre ad autodefinirsi più di una volta “persona seria” ha affermato “Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo qual era la situazione davanti alla quale mi sarei trovata.” Ma è una plateale bugia perché, come è possibile per tutti controllare in rete, oltre al video del 2019 (mica di un secolo fa) in cui inscenava una delle sue solite gag da oppositrice e che abbiamo ripreso anche in un nostro precedente articolo (https://giornalemio.it/politica/grazie-a-meloni-aumentano-i-carburanti-ma-il-salasso-e-di-piu/), l’impegno era contenuto anche al punto 17 del programma di Fdi presentato proprio a queste ultime elezioni politiche in cui si legge che tra gli obiettivi del partito c’è la “sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise“. Ad arrampicarsi sugli specchi si scivola di brutto…..

Ma la arrampicata più scivolosa è stata quando si è giustificata affermando che: “Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise”. “Invece di spalmare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico e che è di giustizia sociale“. Infatti, pesca solo le misure della legge di bilancio che sono funzionali a fare da specchietto per le allodole, ma si guarda bene dal citare i soldi regalati ai club di serie A, quelli per le armi…..ed altre che certamente non sono proponibili come giustificazione di questa scelta che è causa non solo di danno diretto quando si fa il pieno, ma anche perchè provoca ad esempio aumenti a catena su tutte le merci trasportate su gomma. Fa bene a rivendicare la scelta….deve farlo. E’ il brutto del dover governare….che non consente più di bluffare.