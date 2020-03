E così dopo la chiusura delle Università con tutto quello che è accaduto, con alcuni casi di ”leggerezza” tra quanti sono andati a prendere i figli nelle zone a rischio o che lì comunque si sono contagiati, senza dimenticare situazioni diverse di contatti sia pure temporanei che al ritorno in Basilicata hanno fatto registrare positività al virus a corona, sta per abbattersi nelle regione del Mezzogiorno e quindi anche in Basilicata il prevedibile ritorno di lavoratori con tutto quello che la cosa comporta. La Lombardia, infatti, con le situazioni di Milano e Bergamo, che stanno facendo registrare un alto indice di contagio e mortalità, ha deciso di chiudere temporaneamente i siti produttivi. E questo significa che una parte di loro tornerà in Basilicata con ogni mezzo. Il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, ha messo le mani avanti e ha chiesto al presidente del consiglio e al ministro degli Interni di attivarsi perchè la cosa sia affrontata in maniera decisa. Come? Controlli a tutto spiano. Meglio ancora se le maestranze restassero in loco. Nel frattempo allertati i prefetti e le autorità sanitarie che hanno organici, mezzi e strutture davvero limitati per operare.



Emergenza Covid-19, lettera di Bardi a Conte e Lamorgese

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha scritto la seguente lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese:

“Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro,

è di pochi minuti fa la notizia che il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiuso per motivi precauzionali ulteriori attività produttive.

Questa è una scelta che mi sento di condividere, ma Le devo dire con franchezza che questo tipo di ordinanza pone dei serissimi problemi al precario equilibrio che da tempo abbiamo messo in campo per combattere questo terribile virus.

Il mio appello va innanzitutto alle autorità di governo.

Si prendano tutte le misure per impedire che una possibile e probabile ondata di lavoratori provenienti dalla Lombardia venga senza nessun controllo nelle nostre città.

Questo provocherebbe un probabile allargamento del virus nelle nostre popolazioni.

Il secondo appello che mi sento di fare ai lucani che per motivi di lavoro sono in Lombardia: vi prego, se avete a cuore la vostra salute e quella dei vostri cari, di rimanere dove siete e di non tornare qui.

Allo stato non vi sono altre alternative.

Nel frattempo chiederò ai Prefetti di Potenza e Matera di attuare tutte le procedure previste dalla legge per il riconoscimento di quanti provengono da queste zone.

Vito Bardi”.