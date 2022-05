…ed e’ sale e garanzia di democrazia. Un concetto e una affermazione spesso sottovalutato, con citazione e riferimenti alla Costituzione, spesso ignorata, scantonata o usata in maniera strumentale quando serve per giustificare tutto e il contrario di tutto. La Libertà, in questo biennio di pandemia da covid 19 e varianti con gli obblighi da confinamento domiciliare (siamo contro gli anglicismi, spesso simili al latinorum dell’avvocato Azzeccagarbugli di manzoniana memoria) è un bene prezioso che va difeso con coerenza e senza scantonamenti. Anche quando si è presenza di una guerra devastante, come quella in corso in Ucraina, con tante vittime tra i civili e risvolti anche ipocriti e strumentali che viaggiano sui binari di un nuovo ordine mondiale di interessi economici. E potremmo continuare su altri temi, come quelli portati avanti con testardaggine, da capatost della protesta, dal collega Maurizio Bolognetti che ha ricevuto sabato scorso un riconoscimento, forse inatteso, ma meritato. E’ il premio giornalistico “Robert Ezra Park” promosso dalla testata “Le sociologie” in collaborazione con Associazione nazionale sociologi (Ans) Campania. Non entriamo nella cronaca della giornata che ha commosso Maurizio, ma lasciamo spazio al suo commento.

“Se è vero, come è vero, che la “La libertà è come l’aria”, il premio che ha voluto conferirmi il giornale “Le Sociologie”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi, per me è aria, aria pulita, aria di pensiero libero – ha detto il protagonista di tante battaglie-Con un’emozione, che non nego, posso solo dire grazie a chi ha individuato nel mio lavoro di denuncia e documentazione qualcosa da valorizzare e non da censurare e rimuovere. Una grande soddisfazione. Grazie a “Le sociologie”, al dipartimento campano dell’Associazione Nazionale Sociologi e a Sergio Mantile. Oggi, e proprio oggi, voglio ricordare una frase di Winston Churchill che mi è cara: “Tutte le grandi cose sono semplici, e molte possono essere espresse in semplici parole: liberta’, giustizia, onore, pieta’, speranza”. Beh ci sono materia e volontà per dar vita a Latronico o dove riterrà la Libera Università per le Libertà, per ”contagiare” anche altri, sopratutto i giovani che devono conoscerne fino in fondo valori e come difenderla. Al lavoro ”Rettore” Bolognetti…