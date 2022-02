…a chi è rimasto con pazienza in trincea,facendo sangue amaro, come ripete un antico adagio popolare. E il ritiro dei due assessori leghisti dalla traballante giunta guidata da Vito Bardi, per un ” rimpasto” che lascerebbe le cose in maniera precaria, è l’occasione – se ci saranno coerenza e determinazione fino in fondo- per innestare un’altra marcia nell’esecutivo e nella maggioranza di via Anzio. Anche perchè l’anno prossimo, come dimostrano le fibrillazioni che vengono da Roma dal governo del ”tutti insieme incompatibilmente”, la campagna elettorale per le politiche è cominciata con Fdi e Lega che scalpitano. E nel governo di centrodestra, più di centro che di destra, che ha sede a Potenza serve uno scossone anche perchè la Basilicata alle politiche, l’anno prossimo, vedrà ridotto drasticamente a sette il numero degli eletti. E allora chi ha benzina inneschi la sesta marcia.



La Lega, che ha sei consiglieri, rispetto ai quattro ciascuno di Fratelli d’Italia e Forza Italia può puntare all’azzeramento più che al rimpasto, visto le difficoltà degli altri partner a mantenere posizioni e titolarità di questo o quell’assessorato per altre vicende. E questo anche per rafforzare visibilità, è il caso di Matera, dove non ci sono assessori che la rappresentano. La Lega ha Giovanni ” Gianmichele” Vizziello, rientrato nel partito di Matteo Salvini, dopo la delusioni subite nel partito della Meloni che ha fatto altre scelte…A Vizziello, salvo altre scelte, potrebbero aggiungersi gli uscenti Francesco Fanelli e Donatella Merra che hanno guidato i settori agricoltura e Infrastrutture.



E dall’azzeramento o rimpasto potrebbero esserci ‘movimenti’ anche negli enti territoriali subregionali, con possibili ripercussioni anche in consiglio regionale. Strada in discesa? Ni..C’è il punto interrogativo, che dovrebbe essere trasversale nella maggioranza di centrodestra, sulla seconda puntata del deficit finanziario di 80 milioni di euro al Comune di Potenza, guidato dal sindaco Mario Guarente. Ma sull’argomento dalla Regione, chiamata a mettere mano alla borsa, finora solo silenzi. La Lega, così come sta accadendo in altre regioni, scalda i motori in vista delle politiche e ”chissà” delle regionali 2023. Il commissario regionale Roberto Marti, come ha annunciato nella conferenza stampa, porterà ai partiti de centrodestra le richieste del partito anche per il rinnovo del management regionale. Manforte anche dal senatore Pasquale Pepe, che ha ribadito di non voler allargare la coalizione ai partiti di centrodestra.



E gli altri? Fratelli d’Italia è alle prese con la questione del direttore dell’Arpab, Tisci, e con la necessità di riequilibrare forze e peso sui territori. Anche qui Matera è scoperta. Per Piergiorgio Quarto dovrebbe essere la volta buona, a meno che non lo si voglia presentare alle politiche.



Forza Italia è in mezzo al guado con le ”riconferme” , gli avvicendamenti sugli scranni di via Anzio degli assessori Leone (sanità) e Cupparo (attività produttive). Anche qui il fattore ”M” come Matera. Resta Leone o spazio a Enzo Acito, che ha sempre detto di volere continuare a fare il consigliere regionale? Per Bardi e con quanti a livello nazionale e locale dovranno avviare trattative per una nuova giunta è una bella gatta da pelare. Anche perchè si dovrà guardare agli enti subregionali e alle candidature per le politiche. Ma c’è dell’altro. Se non si dovesse trovare la quadra, tutto è possibile, non è escluso che dal consiglio alla giunta non ci sia spazio per quanti stanno al centro o alla opposizione. Per saperlo bastano una foglia di Basilicata viva e il bilancino del farmacista. Buone trattative.