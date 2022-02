E’ accaduto quello che tutti ci auguravamo non accadesse: la guerra! Ci stiamo per togliere le mascherine, ma rischiamo di indossare l’elmetto. Chi scatena una guerra è sempre da condannare. Ma era davvero ineluttabile che ciò accadesse proprio nel cuore dell’Europa che tanto ha sofferto e pagato per la seconda guerra mondiale? Certo, questa notte a premere il grilletto è stato Putin ma in base a quali assist ha potuto giungere ad una decisione così folle?

L’opinione pubblica che è stata un poco distratta da quello che accadeva in questa parte dell’Europa è giustamente sorpresa per l’escalation di questi ultimi giorni. Ma fa specie che anche capi di stato e di governo facciano la parte di chi cade dal pero perchè la crisi Ucraina è il tragico epilogo di una politica internazionale che dopo il 1989 è stata incapace di cogliere una opportunità storica.

Quella di costruire un’area priva di blocchi militari, approfittando del fatto che uno dei due esistenti (il Patto di Varsavia) era venuto meno, provare a giocare una partita diversa più consona ad un’epoca di multilateralismo e contribuire ad una transizione equilibrata e democratica nei paesi dell’Est.

Invece, la NATO insieme agli USA si è incamminata su una strada di altra natura allargandosi nei Paesi dell’Est trasformandoli in avamposti militari sempre più vicini ai confini della Russia, inglobandone diversi in una alleanza militare che non aveva storicamente più ragione di esistere. E’ da tempo che la Russia lanciava segnali di insofferenza a fronte di ciò. Ora, con l’annunciata adesione anche dell’Ucraina non è che ci volesse il mago Otelma per prevedere la reazione di Putin.

Questo non significa giustificare nessuno. Ma semplicemente prendere atto che una guerra non arriva per caso e che se la si voleva evitare bisognava fare altro, prima. E avrebbe dovuto farlo per prima l’Europa, considerato che le conseguenze peggiori saranno per noi.

Non per gli USA (che avrebbe avuto gli stessi problemi di Putin se ad esempio il Messico avesse deciso di allearsi con la Russia o la Cina e ospitare armi sul proprio territorio) che è a migliaia di chilometri distanza e nessuna dipendenza (gas, petrolio) dalla Russia.

Ora si parla di sanzioni pesantissime che pagheremo tutti, non solo i Russi che le avranno pur messe in conto e non sembra esserne stati spaventati, considerato che questo epilogo lo avevano sicuramente programmato da tempo.

In queste ore non si può che amaramente prendere atto delle parole di Aldous Huxley, ovvero: “Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna.”

Così, dopo la seconda guerra mondiale invece di applicare la massima “se vuoi la pace prepara la pace” si è continuato a ragionare con il vecchio tragico adagio “se vuoi la pace, prepara la guerra”.

Si è andati avanti come carri armati (è proprio il caso di dirlo) cercando forzature a proprio beneficio (ma fornendo così un formidabile assist a Putin), senza tenere in alcun conto che i Paesi dell’Europa orientale erano/sono spesso un groviglio di nazionalità, religioni e lingue diverse dove ogni forzatura nazionalista e separatista è fonte di conflitto (in Ucraina, ad esempio, quasi il 20% della popolazione è russofona, a Kiev il 25% e nelle zone più ad est si arriva al 90%).

Situazioni delicate in cui il rispetto della sovranità e autodeterminazione dei singoli stati avrebbe necessità di viaggiare con il rispetto delle minoranze e una valutazione delle scelte di collocazione strategica se non in condivisione ma nemmeno contro i propri vicini di casa.

Ora non basta solo sperare in un rapido cessare del fuoco delle armi, ma che vi sia una mobilitazione popolare che rilanci l’obiettivo di una Europa della pace, senza blocchi e contro le politiche di riarmo, specie quello atomico.

Servirebbe una conferenza internazionale per affermare la neutralità dell’Ucraina (come fu per la Finlandia nel dopoguerra) e la costituzione di una fascia senza missili, tra la Russia e l’Unione Europea.

Una soluzione che per altro -a fronte della crisi degli euromissili- proponevano già negli anni 80 l’allora cancelliere tedesco Willy Brandt e il primo ministro svedese Olof Palme.

Magari lo si fosse fatto allora…..non saremmo a questo nuovo tragico punto della storia europea.