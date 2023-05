La Festa dei padroni: una mancetta una tantum, lavoro più precario e più povero.

Nessuna meraviglia per la scelta di questo governo a guida di una destra identitaria di intervenire a gamba tesa sulla giornata del 1° maggio, in aperto conflitto con il mondo sindacale e del lavoro. Riunendo il Consiglio dei ministri per provvedimenti che peggiorano le condizioni del lavoro, coperti da pochi spiccioli e per attaccare frontalmente il sindacato. Era già accaduto in occasione del 25 aprile. Dunque, nessuna meraviglia perchè il tentativo di questa destra, per nulla pronta a governare (vedi PNRR), è quello di provare a disarticolare il fronte avversario (oggettivamente in difficoltà) nel tentativo ambizioso di soppiantarne una presunta egemonia culturale. E ci prova lavorando ai fianchi un corpo già provato, in parte smarrito e culturalmente distratto. Dal provarci a riuscirci, ovviamente, è altra cosa. Molto dipenderà per quanto tempo l’ottundimento generale rimarrà tale al punto da non far comprendere il segno così evidente di questo governo che è ideologicamente dalla parte dei “padroni” e non certo dei lavoratori, dei “ricchi” e non certo dei poveri. Al punto da deridere la Festa dei lavoratori che vorrebbe trasformare in Festa dei padroni. Come han fatto con i provvedimenti odierni che allargano ancora le maglie del lavoro precario e concedono una modesta mancetta (per pochi mesi) finanziata con il taglio già operante sulle pensioni. Mica vanno a prendere i soldi dall’evasione fiscale o dagli extraprofitti, quelli non si toccano. E via anche il Reddito di Cittadinanza sostituito dal 2024 da una misura peggiorata e riservata solo a chi ha più di 60 anni, con disabili e minori in famiglia. Tagliata fuori -dunque- tutta la fascia di popolazione attiva che secondo costoro se non trova lavoro ed è in condizioni di povertà, si faccia sfruttare o muoia di stenti. Tutti i soldi alle imprese che “creano lavoro”, dicono. Certo. Ma senza i lavoratori, quelle imprese non esisterebbero. Tutta la ricchezza che si crea non ci sarebbe. E quella ricchezza non può essere appannaggio solo di una parte di chi la crea. Come lo è ora. Oltre ad essere palesemente ingiusto, una mancata redistribuzione della ricchezza prodotta è dannosa anche alla sostenibilità del sistema economico sociale di una nazione. Cittadini con un lavoro sicuro, un reddito adeguato e servizi a garanzia della loro sicurezza sociale (sanità, scuola, asili nido) sono la base di una società con consumi che sostengono la produzione e tranquillizzante per il futuro. Al punto, pensate, di fare anche figli. Cercasi, dunque, disperatamente un pensiero critico che si riaffacci in modo visibile e che alimenti quella sana conflittualità che è il pane di una democrazia. Altrimenti, nonostante l’apparenza, si scivola verso qualcosa di altro.

