La fascia tricolore non si nega a nessuno o quasi. Ma l’onore spetta solo al vice.

C’è il consigliere o la consigliera che, dopo essersi sistemati i capelli e abbozzato un sorriso si fa un selfie o si fa scattare la foto con la fascia da sindaco per una candidatura da provare, sempre possibile, alla guida del proprio Comune finchè ci sarà un numero sufficiente di elettori per essere eletti. E quando il sindaco, come riporta il Testo Unico degli Enti Locali, non c’è per causa di forza maggiore o non può presenziare a tutto e a tutti e allora tocca solo al suo vice. Agli altri non è concesso- come riporta la nota del consigliere Rocco Caramuscio della lista Pisticci in Comune- che varia subito al condizionale con il semplice consigliere si presta volentieri o si candida per fare le veci del primo cittadino. Magari durante una festa, una premiazione o una cerimonia particolare. E’ questione di forma e di contenuti rispettare la Costituzione e quanto è ancora scritto a chiare lettere.La fascia tricolore ha un valore e, ogni tanto, qualcuno di matrice e radice sovranista e separatista si rifiuta di indossarla. E meno male che hanno giurato, o fatto finta, di farlo sulla Costituzione. Andrebbero rimossi dall’incarico e condannati, se fosse possibile, a mandare a memoria la Carta Costituzionale e a svolgere servizio civile fino alla fine del mandato. Ma siamo nel BelPaese dell’ipocrisia, della mediocrità e del servilismo di maniera con il pessimo esempio, parte degli operatori dell’informazione compresi, che scambiamo presidente per premier. Anglicismo trumpiano o ignoranza di potere. Scendiamo di un gradino con le fasce tricolore dei sindaci al vento, anche nei giorni di festa.



SALVATE L’ONORE ALLA FASCIA TRICOLORE!

Siamo ormai alla fine dell’estate. Periodo che segna anche la fine delle feste patronali e degli appuntamenti che rendono viva la vita dei paesi.

Tempo che porta inesorabilmente con sé la crisi identitaria degli amministratori comunali. Non più passerelle almeno fino a Natale, non più interventi solo per ringraziare le associazioni e soprassedere all’inconcludenza del proprio operato.

Ma soprattutto, non più la fascia tricolore indossata con fierezza anche da chi non ne ha titolo.

Beh sì anche questa estate il simbolo identitario dei Sindaci è passato di spalla in spalla conteso come non mai fin quasi a strapparlo, almeno metaforicamente.

Ma cosa dice la legge in merito? Se ne occupa il Testo Unico per gli Enti Locali in cui è sancito che la fascia tricolore è il segno distintivo del Sindaco che ha titolo di rappresentare il territorio e anche lo Stato.

Esiste anche una correlazione tra la fascia tricolore e il giuramento del Sindaco che si impegna ad osservare la Costituzione.



Ne deriva che solo il primo cittadino o, in assenza di esso il vicesindaco, possano indossarla.

L’uso della fascia tricolore da parte di altri soggetti, anche per delega dello stesso Sindaco, non è in linea con il dettato normativo e si ritiene un vero e proprio abuso.

Ma dovrei essere proprio io a togliere la soddisfazione di immaginarsi Sindaco per un giorno a tanti baldi amministratori? A turno, magari buttando la conta e persino dividendosi le ore nella stessa giornata.

Naturalmente non sarà così. Si continuerà con l’abitudine presa, conviene a tutti. E pazienza che ad infrangere le regole costituzionali siano proprio quelli che si stracciano le vesti quando c’è da difendere la Costituzione.

Non conviene a nessuno attaccarsi a queste piccolezze, ad inasprire gli animi nelle maggioranze spesso già di per sé in piena crisi esistenziale.

Da parte mia ho una speranza: che un giorno, anche su questi potenti simboli della legalità, possa affermarsi il rispetto e la correttezza istituzionale. Senza ricatti o musi capricciosi. Con i rappresentanti finalmente in grado di guidare il paese con dignità e rispetto dei ruoli. Perseguendo l’interesse della comunità con umiltà, “Virtù per la quale l’uomo riconosce i propri limiti, rifuggendo da ogni forma d’orgoglio, di superbia, di emulazione o sopraffazione” e pertanto sconosciuta ai più.

Ancora poche feste e calerà il sipario su questa estate. Le ultime occasioni per dimostrare di aver capito.

Rocco Caramuscio

Pisticci in Comune