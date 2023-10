La coperta corta del personale ASM…per il servizio di radiologia

La carenza di personale dell’ASM è come la classica coperta troppo corta che se la tiri da una parte ti scopri da un’altra. E’ il caso della denuncia del Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso che pubblichiamo a seguire e che riguarda lo specialista di radiologia assunto per svolgere servizio a Tricarico e Stigliano e che per coprire esigenze sopraggiunte è stato chiamato a svolgere la sua opera presso l’Ospedale di Matera…lasciando scoperte le due strutture periferiche. “Giovedì 5 ottobre -scrive il primo cittadino tricaricese- potrebbe accadere che lo specialista radiologo, assunto dall’Asm per svolgere il suo servizio presso le strutture di Tricarico e di Stigliano, debba svolgere le sue ore lavorative presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Lungi da noi l’idea di contrapporre la città alla sua provincia e ancora di più la città ai suoi territori più interni e sofferenti dal punto di vista dell’erogazione dei servizi ma non possiamo accettare, nella maniera più assoluta, che situazioni di emergenza e criticità che riguardano la principale struttura dell’Asm debbano ricadere sui presidi del territorio.

Comprendiamo che possano esistere situazioni emergenziali alle quali bisogna sopperire nella maniera più congeniale possibile, andando incontro alle necessità e alle esigenze di tutti ma riteniamo che la solidarietà, anche in campo sanitario, debba riguardare sempre almeno due soggetti: non si può pensare di dover andare incontro ai bisogni di alcuni e tralasciare sempre quelli degli altri.

Pertanto, riteniamo che, anche giovedì 5 ottobre, sia il servizio di radiologia, sia quello di ecografia vengano effettuati così, come per tutto il mese di ottobre e che, da novembre, una sostanziale stabilità del servizio venga fornita anche agli ospedali delle aree interne.

Per quanto riguarda le prestazioni in oggetto, sentito ufficialmente il direttore sanitario, Giuseppe Magno, si specifica che le prestazioni di ecografia sono state tutte anticipate e svolte nella giornata di martedì mentre le prestazioni di radiologia saranno svolte e diagnosticate in teleradiologia.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio, si sta espletando una procedura che possa permettere ai presidi di Tricarico e di Stigliano il regolare e continuativo svolgimento delle prestazioni.”

