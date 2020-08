L’avevamo sentita agli inizi di agosto e ci aveva annunciato, via social, che si sarebbe cimentata per le regionali in Puglia nelle file del Pd .E lei da Grottaglie ” Città della Ceramica” ha già pronto un bel servizio di stoviglie con portate multiple… per la sala Apulia di Bari. Anna Rita Palmisani, collega, che ha nella professionalità, simpatia e nella tenacia le sue doti migliori ci sta mettendo cuore e passione per ben figurare. Il programma, come riporta questa intervista su Oraquadra.com https://www.facebook.com/watch/?v=2707745472834345, punta su priorità e amore per la propria terra con tutti i problemi, le aspettative di una comunità.La stessa che abbiamo visto anche a Matera, in Basilicata, accanto all’azione dell’on Ludovico Vico che si è occupato delle province di Matera e Taranto, su temi come zes e trasporti. Non possiamo che farle gli auguri. Il confronto non la spaventa. Ancora uno sforzo nella maratona di incontri e di ascolti quotidiani, che sottraggono tempo per la famiglia. E non è la sola con lei nella lista circoscrizionale del Pd di Taranto, che sosterrà Michele Emiliano alle prossime elezioni regionali, i due consiglieri uscenti Michele Mazzarano e Donato Pentassuglia. Con Anna Rita Palmisani, Lucia Popigna e Anna Enzo Di Greogorioe Lucio Lonoce. Auguri….