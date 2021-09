“Il Movimento 5 Stelle di Melfi scende in campo e lo fa quale unica reale alternativa all’interno di uno scenario politico stanco e consumato.

Abbiamo sentito l’esigenza di offrire alle cittadine e ai cittadini di Melfi uno spazio politico aperto, innovativo e partecipativo, in netta contrapposizione rispetto a un raffazzonato e affarista centro-destra e in discontinuità con un centro-sinistra evidentemente parcellizzato e narcisista.”

Inizia così una nota pervenutaci dal Movimento 5 Stelle – Melfi che, in solitaria (sia qui che a Pisticci, infatti, non si è riuscito a concretizzare il nuovo corso inaugurato a livello nazionale dopo l’esperienza di governo Conte2), presenta Alessia Araneo quale propria candidata Sindaca nelle prossime elezioni amministrative. Il documento così prosegue:

“Immaginiamo un modello di comunità e di città diverso da quello che ci è stato imposto negli ultimi decenni, figlio di una visione miope della collettività e della politica.

La città immaginata dal Movimento 5 Stelle di Melfi è una città inclusiva, attenta ai bisogni delle persone (non solo in veste di elettori o di clienti!), dell’ambiente, degli animali e di tutto l’ecosistema produttivo.

A caratterizzare il nostro atteggiamento politico è un’etica fondata sulla legalità, sulla solidarietà e sulla cooperazione. Per questo, sin da subito, abbiamo stretto un’alleanza con i cittadini, facendo sempre un passo indietro e ponendoci in ascolto di tutte le esigenze.

Non camminiamo davanti ai cittadini − magari col rischio di non vedere o di dimenticare le loro facce e le loro difficoltà – ma corriamo al loro fianco, verso un futuro equo e innovativo, in grado di intercettare le sfide del presente e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Un progetto collettivo a salvaguardia del bene comune: questa è la nostra politica. Non, dunque, una politica interessata alla sola sopravvivenza del partito né una politica che affama i cittadini per poi ricattarli, che dispensa “favori” per trarne obbedienza.

Il centro-destra melfitano – che offende l’intelligenza dei cittadini proclamandosi civico – è evidentemente l’esito di un cattivo accordo tra datati e arcinoti personaggi politici che hanno eroso e impoverito la città di Melfi e che oggi godono del sostegno di un governo regionale improvvisato e incapace.

Dall’altro lato, una frastagliata compagine politica che invoca disperatamente quello che ha perduto: la sinistra.

Dall’unica parte che conta, quella dei cittadini, ci siamo noi, con schiena dritta e occhi puntati verso il futuro.”