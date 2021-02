E ora che lo staff del sindaco è pressocchè completo(manca solo il responsabile dell’ufficio stampa) è ora di passare al potenziamento della macchina comunale, obsoleta da tempo e con carenze evidenti in questo o quel settore, dai dirigenti al personale operativo. Senza dei quali standard, quantità e qualità di servizi rischiano di resta sulla carta. A chiederlo è la Cisl funzione pubblica al Comune di Matera e la segreteria regionale del sindacato. Chiara la richiesta. Si completi la ricognizione del fabbisogno per passare al confronto su schema organizzativo e avvio del piano triennale di assunzione, individuando le priorità. Tempi brevi, però. Pensionamenti, prepensionamenti da quota 100 e non solo hanno depauperato nel tempo gli organici. I sindacati, e tra questi la Cisl, lo ricordano da varie Amministrazioni. Ma si è posso poco. Alcuni concorsi sono andati in porto, ma non basta. La macchina comunale deve marciare al passo coi tempi.



COMUNICATO SINDACALE DEL 05 GENNAIO 2021

La componente sindacale CISL FP del Comune di Matera, unitamente alla Segreteria Regionale di Basilicata, apprendono con piacere della conclusione della procedure amministrative finalizzate al completamento dello staff del Sindaco e del suo Gabinetto, con la individuazione dei componenti sigg.ri Rubino e Mazzei, dopo la designazione del portavoce prof. Piergiuseppe Otranto

Così come apprezzano, con piena condivisione, la decisione di confermare nella figura del Segretario Generale e Dirigente del personale la dottoressa Ettorre, che in questi anni ha retto con estrema professionalità e correttezza il complesso ruolo, oltre ad essere profonda conoscitrice della macchina comunale.

Ora però che la squadra del Sindaco è stata integrata delle professionalità ritenute indispensabili, la componente CISL FP chiede con determinazione, anche in considerazione della delega al Personale conservata dallo stesso Sindaco, che si completi sollecitamente la ricognizione del personale e si dia avvio alla fase di confronto sullo schema organizzativo e sul piano del fabbisogno triennale ed assunzionale. Piano che deve provvedere oltre alla copertura di alcuni profili professionali scoperti a causa dei pensionamenti, anche l’eliminazione del part-time e la valorizzazione delle professionalità interne esistenti, con eliminazione del precariato.

Prima che si metta mano al bilancio, il confronto deve essere avviato e concluso, essendo il bilancio la fonte primaria di programmazione e di finanziamento della spesa.