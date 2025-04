La carica dei 520 tra cambi di casacca, conferme, strategie ed eventi per la Matera che verrà

E’ bastato leggere tra i candidati alle comunali il nome di Donato Braia, volto noto nella organizzazione di eventi per ridar fiato a una attesa ferma da un anno. E, sopratutto, nella organizzazione di concerti musicali, che a Matera mancano -per motivi e cause arcinote- dopo il mancato utilizzo della Cava del Sole e il venir meno, nella scorsa estate, della stagione sul piazzale del Castello. Non fa testo il concerto di Capodanno, realizzato in corso d’opera, con un bando eventi che va rivisto se si vuole fare promozione turistica. L’estate al momento è vuota e senza proposte e idee lungimiranti da concretizzare per tempi, rimedieremo quello che fanno egregiamente alcune associazioni locali, fruitrici di risorse pubbliche e di sponsor privati.

Braia è uno dei 520 consiglieri( potete consultare le liste più avanti) che supporteranno i candidati sindaci. Sono Roberto Cifarelli, con 9 liste (Matera nel cuore, Matera Democratica, Materia Futura – dai giovani per Matera, Volt Matera, Matera 2030, Matera in Azione, Periferie per Matera, Socialisti e Più Matera, Basilicata Casa Comune per Matera ) e 248 consiglieri, Antonio Nicoletti con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Io Sud, Per Matera Capitale, Acito-Udc e La scelta giusta) e 183 consiglieri, Luca Prisco ( Democrazia Materana ) con 32 consiglieri, Vincenzo Santochirico ( Progetto Comune per Matera) con 32 e Domenico Bennardi (Movimento cinque stelle) con 25.



Donato Braia con Nunzia Antezza, area Italia Viva) è in lista per Roberto Cifarelli , i riconfermati consiglieri comunali area Pd Tommaso Perniola, delle civiche Marina Susi e Pasquale Doria ( già candidato sindaco di Matera Civica), il segretario cittadino del Pd Luigi Gravela, e i ritorni di Carmine Alba, Pietro Iacovone e Angelo Raffaele Cotugno per citarne alcuni. Per i giovani delle primarie ”Matera futura” citiamo il portavoce Luca Colucci e Fabio Alba. In Volt, accanto a Remo Terrone e Ottavio Lunati, tra i nomi radicati del partito, c’è la candidatura di Angelo Montemurro, ingegnere, assessore dei Verdi nel passato, poi con esperienze in Pd, Forza Italia e ora in Volt. Nella lista Matera nel cuore, guidata da Giovanni Angelino, in campo per le comunali da tempo, troviamo Aldo Buonsanti ingegnere, con un passato nei Verdi, Salvatore Caputo con varie esperienze politiche e Donato Michele Paterino, con una lunga militanza nelle aree di sinista e di civiche che nella passata consiliatura era nel campo democratico nella giunta Bennardi. Matera 2030, guidata dall’ex capogruppo di Forza Italia, Nicola Casino, con le conferme di Antonella Sasso per esempio, annovera figure che hanno militato in partiti diversi e che hanno aderito al progetto di Matera Venti Trenta come Gianni De Mola, Cosimo Damiano Cinnella, Angelo Bianco . In ”Azione” le conferme di Adriana Violetto, Angelo Lapolla e la new entry di Giuseppe Cotugno presidente della Pro Loco di Matera. Nella lista “Periferie per Matera” , guidata da Francesco Paolo Grieco, figurano le candidature di Michelangelo Ferrara già assessore alla mobilità in quota Psi nella passata amministrazione Bennardi, Guido Galante operatore turistico e impegnato nel volontariato e un democristiano della prima ora come Franco Lasala, visurista. Nella lista “Psi Europa+” si registra il ritorno di un verde doc come Michele Olivieri, la ricandidatura di Liborio Nicoletti (ex civica nella passata consiliatura) e di Cinzia Scarciolla ( + Europa) che ha partecipato alle primarie libere. Per Basilicata Casa Comune Lindo Monaco, tra i fondatori del partito, Giovanni Oliva già direttore e segretario della Fondazione Matera- Basilicata 2019 .



E passiamo al Centro Destra. Per Matera capitale i nomi del mondo della Sanità ospedaliera, Giuseppe Nicoletti, dell’imprenditoria Simona Orsi, della scuola Maria Teresa Vena, del giornalismo Sergio Palomba, del sindacato Fials Confsal Marco Bigherati . Fratelli d’Italia ripropone gli ex consiglieri Augusto Toto (una istituzione del consiglio comunale di Matera), Mario Morelli, il ritorno di Vito Sasso e Silvana Bianculli, e figure di rilievo del personale medico della Asm come Giacinto Asprella Libonati, Francesco Massimo Romito , Dominique Cerrone, Maria Maddalena De Francesco e Angela Braia per quello infermieristico. Lista di peso anche in Forza Italia con il ritorno, dopo una esperienza passata, di figure note nella città dei Sassi e in settori diversi come Francesco Lisurici(già consigliere comunale ) Rocco Buccico ,Francesco ”Ciccio” Grossi”, Nunziantonio Purgatorio, Stefania Draicchio . Figure e nomi noti anche in ”Io Sud” con il ritorno di Doriano Manuello, Giovanni Tortorelli, Maria Bruna Licchelli e Nicola Mario Fraccalvieri. L’ex presidente del consiglio comunale e assessore pentastellato nella giunta Domenico Bennardi è il nome di rilievo della lista ”La Scelta Giusta”. Nella lista ” Acito-Unione di centro” spiccano i nomi dell’ex sindaco della Prima Repubblica, per due mandati, Francesco Saverio Acito e di Lucia Gaudiano ex assessore alle attività produttive e ai Sassi della giunta Bennardi.



Per ”Democrazia Materana” guidata dal candidato sindaco Luca Prisco annoveriamo Pietro Colapietro, figura di punta della sezione artigianato artistico di Cna, e di Espedito Pozzuoli artigiano e musicista delle tradizioni popolari.



Nel M5S tante riconferme , a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi, a cominciare dall’ex presidente del consiglio Antonio Materdomini, dei consiglieri Gianfranco Losignore ( quello del meteorite di San Valentino) Angela Caldarola, Mimma Carlucci, Tiziana De Palo, Emanuele Pilato, Nicola Stifano.



Per il candidato sindaco di Progetto Comune per Matera, Vincenzo Santochirico, si sono candidati – tra i nomi più noti- Marilena Domenica Antonicelli, già assessore alle politiche sociali e istruzione in una precedente consiliatura, Maria Cristina Visaggi già presidente del consiglio comunale nella giunta Bernardi, Mario Montemurro ex consigliere comunale dei verdi nella giunta a fuida M5S. Di certo abbiamo dimenticato qualcuno. Attendiamo di vedere in giro i ”santini” e quello che arriverà sui telefonini dai social. Auguri a tutti. I posti in consiglio sono contati. Manca meno di un mese….



LISTE A SOSTEGNO CANDIDATO SINDACO ANTONIO NICOLETTI

1) “Per Matera Capitale” a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti

Vittorio Cardinale, Giuseppe Nicoletti, Simona Orsi, Liliana Morelli, Mario Piscinelli, Gianfranco Antonio Menzella, Barbara Albanese, Eustachio Andrulli, Maria Teresa Vena, Sebastiano Quarto, Cristina Bruno, Marco Salvatore Bruno, Sergio Palomba, Bruna detta Brunella Persia, Pasquale Di Giacomo, Immacolata Bufano, Rosanna La Rosa, Eustachio Santeramo, Marco Bigherati, Nunzio Lionetti, Giancarlo De Angelis, Giovanni Di Pede, Rosaria Ruggieri, Cataldo detto Aldo Di Pede, Daniela Martulli, Nicoletta Nuzzolese, Daniela Colucci, Giuseppe Di Cuia, Riccardo Mazzara.



2) “Fratelli d’Italia”

Augusto Toto, Mario Morelli, Vito Sasso, Giuliano Paterino, Silvana Pacifica Bianculli, Luigina Bonamassa, Domenico Duca, Giacinto Asprella Libonati, Angela Braia, Vito Antonio Bruno, Cinzia Burdi, Ivan Canario, Dominique Cerrone, Giuseppe Coretti, Maria Antonietta D’Aquino, Francesco De Bonis, Maria Maddalena De Francesco, Gennaro Gigante, Annamaria Guerricchio, Doriana Lanza, Maria Carmela Leone, Luciana Liuzzi, Filomena Lottino, Roberta Marcangelo, Fabio Marcosano, Angelica Montemurro, Pasquale Nicoletti, Francesco Massimo Romito, Eustacchio Ruggieri, Giovanni Stagno, Michele Tuzio, Federica Zaccaro.

3) “Forza Italia”

Giusj in Suglia Bitonto, Pierangela in Oliva Brigante, Rocco Michele Buccico, Raffaella Calia, Maria Rosaria Camassa, Angelo Giuseppe Cataldi, Domenico Colella, Michele Colucci, Antonietta in Martemucci Cosentino, Luigi Cosi, Pasquale Di Giacomo, Stefania in Appio Draicchio, Margherita Epifania, Angela Franchini, Filippo Antonio Geronimo, Gaspare Giaculli, Mirella in Maragno Grippo, Francesco detto Ciccio Grossi, Francesco Guarino, Valeria in Colucci Iacomini, Giovanni Giò Iacovone, Antonia Lasalvia, Alessandro Lascaro, Francesco Lisurici, Paola Logiudice, Rossella Magno, Pasquale Niglio, Nunziantonio Purgatorio, Maria Teresa Rizzi, Massimo Scarciolla, Carolina Scavone, Mimmo Vitale.



4) “Io Sud”

Giovanni Amico Padula, Giuseppe Battilomo, Angelo Belfiore, Pietro Bozza, Claudio Capolupo, Genni Carlucci, Maria Paola Colucci, Francesco Cristallo, Erminia Dadamo, Vito Antonio De Michele, Margherita Di Gilio, Antonio Elettrico, Nicola Mario Fraccalvieri, Daniele Eustachio Fragasso, Francesco Gallotta, Francesco Paolo Lamacchia, Maria Bruna Licchelli, Vito Losignore, Anna Lucia Manicone, Doriano Manuello, Minica Izabela Paula, Michele Mazzilli, Vincenzo Umberto Miriello, Mariangela Montemurro, Giovanni Morelli, Chiara Nuzzi, Pierangela Parisi, Giovanni Pisciotta, Nunziatina Rondinone, Filomena Ruggeri, Gianluca Stella, Giovanni Tortorelli.



5) “La scelta giusta”

Leonardo Appio, Domenico Amoruso, Carlo Balestra, Bruna Calia, Mariangela Caruso, Pasquale Colacicco, Daniele Coretti, Francesca Sania De Mare, Giovanni Di Lecce, Paola Faccia, Anna Maria Ferri, Gianpaolo Franco, Marina Iacovino, Antonio Iacovone, Giandonato Laterza, Onofrio Logallo, Nicola Masielli, Massimo Nicoletti, Nicolò Nicoletti, Vincenzo Pezzolla, Isabella Quartarella, Rosa Romano, Francesco Salvatore, Giovanni Taccardi, Giorgio Vizziello, Giuseppina Montesano.



6) “Acito – Unione di Centro”

Francesco Saverio Acito, Maria Lucia Gaudiano, Vincenzo Contini, Giuseppina Riccardi, Giovanni Fontana, Barbara Coretti, Eustachio Lippolis, Rosanna Tricarico, Nunzio Sarra, Raffaella Lapacciana, Massimo Bitonte D’Arino, Nunzia Tataranni, Vittorio Ruggieri, Gina Matera, Eustachio Barbaro, Isabella Stella, Angela Locantore, Francesco Carbone, Valeria Colucci, Nunzia Rizzi, Flavia Bochicchio, Annunziata Fontana, Rampur Kuldip Singh, Giovanni Azzone, Daniela Plasmati, Carlo Rubino, Tiziana Santarsia, Francesco Paolo Lafortezza, Carmela De Palma, Lauro Giuseppe Lapadula, Livio Ierone, Antonio Cosa.



CANDIDATO SINDACO ROBERTO CIFARELLI

1) Lista “Matera Democratica”

Angela Acquaviva, Maria Alessia Adorisio, Carmine Alba, Annunziata (detta Nunzia) Antezza, Stefania Barbaro, Donato Braia, Maria Grazia Buono, Nunzia Chieco, Sara Cifarelli, Umberto Conterosito, Angelo Raffaele Cotugno, Vito D’Amelio, Pasquale Doria, Floriana Festa, Maria Anna Flumero, Stefano Fraccalvieri, Luigi Gravela, Pietro Iacovone, Francesca La Manna, Nunzia Marcosano, Carmine Paolicelli, Antonio Paolicelli, Giuseppe Papapietro, Tommaso Perniola, Manuela Persia, Maria Pistone, Angelo Rubino, Maria Rondinone, Anna Schiuma, Marina Susi, Domenico Taratufolo, Francesco Vitella



2) Lista “Materia futura – dai giovani per Matera”

Luca Colucci, Luca Iacovone, Fabio Al ba, Barbara Scarciolla, Maria Francesca (detta Ray) Campoli, Andrulli Nunzia, Alessandro Venturo, Francesca Pia Andrisani, Raffaele Giannella, Vittoria Barberio, Danilo Zaccaro, Pasqua Rita Mirigaldi, Domenico Montemurro, Ariam Keflu, Emanuele Bruno, Marica Nuzzi, Martina Bia, Cosimo Di Cecca, Pietro Santochirico, Valentina Belmonte, Graziano Cristallo, Andrea Forte



3) “Volt Matera”

Giovanni detto Gianni Albanese, Marilisa D’Ercole, Ottavio Lunati, Immacolata Milia Parisi, Vincenzo Patruno, Remo Terrone, Francesco Paolo Bianchi, Eustachio Filippo Burgi, Gaetano Campanile, Carmine Carpentieri, Elvira Contini, Donato Mariano De Natale, Bruna Filotico, Mario Follia, Anna Maria Iacovone, Lorenzo Iacovone, Vittoria Iacovone, Marisa Lamacchia, Filomena detta Milena Laperchia, Giuseppe De Mare, Luciano Milillo, Angelo Montemurro, Priscilla Pietrangelo, Adriana Pisciotta, Emmanuel Riccardi, Giuseppe Tessarotto, Fernando Umberto Calia, Vito Tammone.

4) Lista “Matera nel cuore”

Giovanni Angelino, Pasquale Stella Brienza, Aldo Buonsanti, Salvatore Caputo, Giovanna Casamassima, Lucia Ciuffreda, Pietro Daraio, Filomena Rossella Dell’Agli, Debora Ferorelli, Janey Gismondi, Foyal Khan, Rocco Lopergolo, Antonino Marroccoli, Nicola Marzocca, Angela Menchise, Liliana Montani, Cosimo Damiano Paradiso, Felice Passarelli, Rosalinda Pischetola, Rares Andrei Pistinciuc, Gennaro Roseti, Adriana Sacco, Giuseppe Sarli, Beatrice Simone, Gianfranco Suglia, Matteo Pasquino Tarantino, Rossana Tarasco, Francesco Tralli, Antonio Trevisani, Valerio Padula, Donato Michele Paterino.

Lista “Matera 2030”

Nicola Casino, Francesca Barbaro, Angelo Bianco, Antonella Capalbo, Sara Castello, Cosimo Damiano Cinnella, Giovanni Coriglione, Maria Cristalli, Gianfranco detto Gianni Demola, Daniele Di Girolamo, Mi chela Diana, Raffaele Lagalante, Maria Luigia Matera, Fortunato Martoccia, Aniello Roberto Pedicini, Marisa Pirosa, Walter Viceconte, Pasquale Tataranni, Antonella Sasso, Antonio Vergati, Wanna Rizzi, Benedetto Ricciardi, Debora Trinco, Vincenzo Staffieri, Benedetto Tralli, Nahed Ahmed, Maria Donata Altieri, Cosimo Capozza, Patrizia Chietera, Maria Rita Apicelli, Orsola Barberino, Anna Maria Pisciotta.

6) “Matera in Azione”

Adriana Violetto, Angelo Lapolla, Tiberio Amariutei, Rocco Amodio, Daniela Cataldi, Giuseppe Cotugno, Manuela Josephine Cirigliano, Annalisa De Michele, Angela Fabrizio, Giovanni detto Gianni Fontanarosa, Luca Galiardi, Anna Gorgoglione, Paolo detto Paoluccio Grilli, Antonio Lamacchia, Miriana Lettieri, Maria Rosaria Lisanti, Delizia Lograno, Luciano Loschiavo, Filomena detta Milena Manicone, Nicola Mastronardi, Silvio Mostacci, Nunzio Domenico Radogna, Manila Santantonio, Roberto Suriano, Francesco Vinciguerra



7) “Periferie per Matera”

Francesco Paolo Grieco, Manuela Venezia, Michelangelo Ferrara, Donata Martoccia, Guido Galante, Maria Stella Verduzzo, Daniele Santeramo, Caterina Panzetta, Paolo Di Leo, Veneranda Ricchiuti, Bruno Finamore, Immacolata Andrisani, Leonardo Venezia, Domenico Bellacicco, Lucia Fuina, Giuseppe Tartaglia, Alessandro Longo, Vito Santoiemma, Giuseppe Zimmari, Antonio Laterza, Michele Antezza, Pikria Kuchukhidze, Francesco Paolo Lasala



8) “Socialisti e Più Matera”

Emanuele Albergo, Fabio Allegretti, Carlo Berardi, Giacomo Alessandro Bruno, Vincenzo Clemente, Bruno Di Cuia, Vincenzo Dimotta, Giuseppe Di Pede, Manuela Festa, Giuseppina Gentile, Giovanni Grilli, Matteo Pasquale Iorio, Lidia Lavecchia, Elisabetta Miriello, Carmela Modugno, Achille Daniele Molinari, Alessandro Montemurro, Alessandra Mutinelli, Liborio Livio Nicoletti, Donato Michele Olivieri, Carmela Paciolla, Stefano Pierri, Vito Plasmati, Riccardo Regia, Giovanni Rubino, Maria Angela Ruggieri, Berardino Santacroce, Cinzia Scarciolla, Santina Ines Schiavone, Saverio Tarasco, Franco Verdone, Caterina Vitella.

9) “Basilicata Casa Comune per Matera”

Raffaella Abbatecola, Bruno Capolupo, Pietro Cappiello, Angelo Cicorelli, William Cinnella, Alessandra detta Sandra Colucci, Marco Contini, Tatiana Digirolamo, Cosimo Damiano detto Mino Di Pede, Antonio Fazzino, Rosa Festa, Bruno Fortunato, Giovanni Loporcaro, Angela Avrelia Marinaro, Annamaria Molinese, Lindo Monaco, Giovanni Oliva, Antonella Palumbo, Silvana Porcari, Bruna Rubino, Domenico Schiavo, Andrea Scorca, Claudio Vicenti.



CANDIDATO SINDACO LUCA PRISCO

Lista “Democrazia Materana”

Francesco Basile, Francesco Caiella, Giacinta Caiella, Antonella Caruso, Teresa Cea, Eugenia Cinnella, Giovanni Cirillo, Pietro Colapietro, Giuseppe Coretti, Mariateresa D’Adamo, Pietro Dattoli, Giuseppe Sergio De Salvo, Iolanda D’Errico, Bruna Di Simine, Anna Iacovone, Lucia Malaspina, Claudio Vito Manzari, Gianluca Margiotta, Angela Natale, Bruna Nicoletti, Salvatore Pellegrini, Roberto Porsia, Espedito Pozzuoli, Antonio Prisco, Vincenzo Rosiello, Damiano Santochirico, Maddalena Sarra, Giuseppina Sciortino, Marco Stano, Daniela Stella, Luca Tataranni, Clementina Irene Volpe



CANDIDATO SINDACO DOMENICO BENNARDI

Lista “Movimento 5 Stelle”

Massimo Andrisani, Valentina Arena, Gaspare Caione, Angela Caldarola, Valerio Caputo, Mimma Carlucci, Michele Centonze, Roberto Coretti, Tiziana De Palo, Filomena Fiore, Antonietta Fontana, Angelo Girardi, Anna Carmela Guida, Gianfranco Losignore, Gianvito Lupo, Eustachio Vincenzo Antonio Magnante, Antonio Materdomini, Alice Monaco, Domenico Savio Nicoletti, Giuseppe Paolicelli, Emanuele Pilato, Teresa Ragucci, Pasquale Scarcia, Franca Anna Silecchia, Nicola Stifano



CANDIDATO SINDACO ENZO SANTOCHIRICO

Lista “Progetto Comune Matera”

Marilena Domenica Antonicelli, Marina Bianchi, Vita Maria Capolupo, Giulia Cifarelli, Mario Cotrufo, Felice Cuscianna, Ulisse De Blasiis, Gerardo Giovanni De Rosa, Vincenzo Gabriele, Antonietta Iacovone, Daniela Lupi, Domenico detto Mimmo Mazzilli, Nicola Monaco, Mario Montemurro, Antonio Morelli, Giovanni Musca, Palma Nitti, Vincenzo Paternoster, Vito Paolicelli, Patrizia Perrone, Genoveffa Porcari, Nunzia Rinaldelli, Marina Rizzi, Francesco Saluzzi, Antonio Santamarina, Bruno Scarabaggio, Emilia Venezia, Mariacristina Visaggi, Sofia Rega, Claudio Rubino, Nicola Fabrizio, Anna Maria D’Aria.