“Ci troviamo spesso a fare i conti con esempi di inciviltà come l’abbandono indiscriminato di rifiuti sulle nostre spiagge ed è per questo che Domenica 6 giugno Fratelli d’Italia organizza l’iniziativa “Lascia una buona impronta”.”

E’ l’iniziativa che si preannuncia con una nota che così prosegue:

“Una domenica ecologica che il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello in collaborazione con il coordinatore cittadino di Pisticci, Francesco Di Benedetto ed i responsabili dei circoli della Provincia di Matera hanno inteso organizzare a Marina di Pisticci una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’ecologia e della raccolta differenziata con l’auspicio che iniziative come questa possano contribuire a diffondere la cultura del rispetto per la natura.

Il mare è patrimonio dell’uomo, le spiagge sono un patrimonio per la nostra comunità ed abbiamo bisogno di curarle anche in maniera pratica ed ecco che Fratelli d’Italia pensa ad una campagna che lasci un segno, anzi una buona impronta: a tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile, che sia vetro o plastica o carta non importa, verranno consegnate delle ciabatte da mare targate Fratelli d’Italia.

Il riciclo sta entrando a far parte delle nostre vite, ma è ancora troppo relegato all’ambito domestico. Con questa iniziativa, il partito di Giorgia Meloni vuole portare il tema dell’ambiente, del riciclo e dell’impegno anche al di fuori delle case: “oggi nelle nostre spiagge domani anche nelle città”.

Se ognuno di noi facesse una piccola parte per riciclare, per essere attento all’ambiente ne gioveremmo tutti e tutti potremmo contribuire nel lasciare ai nostri figli un mondo migliore”.

L’appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 9:00 al Lido San Basilio a Marina di Pisticci.”