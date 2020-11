E dopo il forzista Toti (https://giornalemio.it/politica/produci-consuma-e-se-hai-piu-di-75-anni-crepa/) ecco oggi avanzare il tal Borghi della Lega a rinforzare il concetto che, tra la borsa e la vita, per lui (ovviamente da buon leghista) viene prima la borsa!

Quest’altro campione della destra italica oggi pomeriggio in Parlamento ha dato prova ancora una volta di che pasta è fatta quest’area politica (altro che non c’è differenza tra destra e sinistra) rinfacciando a Conte che illustrava le intenzioni del governo per fronteggiare la pandemia che vengono prima gli affari e l’economia e poi la salute dei cittadini.

A Conte che ha detto: “Siamo coscienti delle ripercussioni sull’attività economica, sulla produzione, ma non ci può essere dilemma tra la difesa della salute e la tutela dell’economia, più piegheremo i contagi più allenteremo le restrizioni” , Borghi ha risposto:

“Signor Presidente , lei ha detto che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali? Ma come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? I diritti costituzionali sono tutti importanti alla stessa maniera e se per caso i numeri qualcosa contano il diritto alla salute è al numero 32, il diritto al lavoro è invece è al quarto. E le ricordo l’articolo 1, perché evidentemente si è dimenticato pure quello, dice che l’Italia è una Repubblica democratica, quindi si decide tutti assieme non decide lei, fondata sul lavoro quindi non fondata sulla salute o i dpcm. Vediamo di riportare tutto all’ordine costituzionale perché la situazione è grave”.

Insomma, per la Lega l’economia viene prima della salute degli italiani! Sapevatelo.