La Biblioteca “Sacco” nella Biblioteca provinciale, che va salvata.

E non poteva venire che un invito e una provocazione ”migliori” a conclusione del dibattito sul libro postumo di Leonardo Sacco “Mercato del lavoro, movimento sindacale, assistenza pubblica in provincia di Matera nel decennio 1951 – 61” (edizioni Giannatelli) realizzato dall’Associazione Adriano Olivetti di Matera. E’ stato Pasquale Doria, consigliere comunale, e attento alle evoluzioni e(ahinoi) soprattutto alle involuzioni palesi della città, a tirare fuori una scommessa e una battaglia che ci sta tutta.



” Di quella donazione ormai ultra decennale fatta da Leonardo per la simbolica cifra di 1 euro – ha detto Doria- non si sa nulla, con un patrimonio librario e documentale custodito e sparso qua e là, senza che sia stato riordinato e reso fruibile alla collettività. Per salvare e valorizzare la biblioteca Sacco è giusto che vada alla Biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani”, che rischia di chiudere in vista dell’estate e di non riaprire a causa di problemi di organico e gestionali tuttora irrisolti. E’ per questo che il 27 giugno prossimo, in serata, gli Amici della Biblioteca saranno in piazza davanti al Palazzo dell’Annunziata per dire ”No!” al silenzio sciagurato che continua a circondare il futuro di una biblioteca che, per dotazione libraria è seconda nel Mezzogiorno solo a quella di Napoli. Io le devo tanto perchè potuto studiare grazie al prestito di quei libri”. Non c’erano rappresentanti della Regione, il sindaco di Matera e il presidente della Provincia di Matera per sapere cosa stanno facendo, per bloccare una pericolosa deriva che sta vedendo- anche in altri settori- la città dei Sassi perdere funzioni e autonomia, legati al ruolo e ai contenuti di Capitale europea della Cultura 2019. E a pagarne lo conseguenze, oltre all’economia, sono i giovani che vanno via anche se in misure contenuta rispetto al resto della Basilicata .



Dal dibattito sono venuti spunti interessanti per ritornare sulle indicazioni lungimiranti fatte da Leonardo Sacco oltre 60 anni fa, dopo l’introduzione del presidente dall’associazione “Adriano Olivetti”, Mimmo Calbi e gli interventi dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, dell’ex parlamentare dc , Vincenzo Viti, del rettore il rettore emerito della facoltà di architettura dell’Università di Venezia (IUAV) Amerigo Restucci ,che ha parlata via web, e dell’economista Gregorio De Felice. Posizioni a metà tra il pessimismo, per una città finita nel vortice della perdita di identità che prende le città turistiche e con la pecca di non avere un disegno progettuale, a causa di una cronicizzata mediocrità della classe politica e di una cultura di impresa che stenta a farsi strada, e l’ottimismo che guarda agli investimenti per i giovani ( la Basilicata è scesa a 530.000 residenti e con una larga percentuale di over 65), all’innovazione e alla digitalizzazione, ad alcune eccellenze che possono decollare, all’agroalimentare, alle infrastrutture legate alla Zes e al ruolo della Basilicata ”cerniera” tra Mediterraneo ed Europa. Tutto lontano, Pnrr ‘evanescente’ compreso, vista la perdita di autonomia decisionale della Basilicata e di Matera. Ma ricordiamo con una punta di rammarico, quel progetto denominato ”Jonio Europa” lanciato nella Prima Repubblica da Vincenzo Viti, ex assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata. Rimase lì…nel cassetto dei buoni propositi. Un progetto e una idea che, con il senno di poi, avrebbero cambiato e non poco le sorti di una regione, sempre più vicina al disegno di macroregione della Fondazione Agnelli. Cassandra? Menagramo? No, realista. E’ la storia. E la storia la fanno gli uomini, se hanno capacità e volontà di perseguire un obiettivo e se la gente è pronta a sostenerli e a incalzarli. Ma contro mediocrità, opportunismo, protagonismo e supponenza c’è poco da fare.E qui ci sembra di sentire l’inevitabile commento ironico di Leonardo Sacco…

