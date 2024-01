La Befana con l’aumento ‘immeritato’ di indennità. A Matera meglio un fondo di solidarietà

Protestare perché la legge di bilancio, tre anni fa buoni, ha deciso un progressivo aumento delle indennità per sindaci, presidenti del consiglio comunale, assessori e consiglieri per i gettoni di presenza? Atto dovuto (cercate pure sul web o in Biblioteca) e si contano su una mano nel BelPaese le amministrazioni che hanno rifiutato quel ‘’ritocco’’ in alto, cominciato in Parlamento naturalmente, e con una unanimità che lascia perplessi. E, del resto, con la situazione di crisi diffusa, le pensioni minime che non superano le 600 euro mensili e le tanto situazioni di disagio che non possono essere compensate dalle 400 euro della bonus card ‘’una tantum’’ da ritirare alle Poste, c’è solo da imprecare per tanta disparità. Somme non dovute, immeritate, per Giovanni Angelino di Matera nel cuore, che punta il dito contro la giunta comunale di via Aldo Moro, beneficiaria del ‘’gratuito’’ provvedimento detto prima. E allora perché non devolvere quella regalia in più sugli stipendi del 2024 della legge di bilancio a un fondo di solidarietà, per far fronte ai bisogni delle fasce sociali deboli. Angelino ricorda alcune buone pratiche del M5s della prima ora. Per gli altri uno stralcio dei compensi per gli amministratori comunali: per il sindaco lo stipendio sale a 9660 ,00 euro mensili, perché alla guida di un Comune capoluogo compreso tra i 50.000 e i 100.000 abitanti, i vicesindaci 7.245,00 euri, gli assessori 5976,00 euri, i presidenti dei consigli comunali 3726,00. Ci guadagnano anche i consiglieri comunali con una indennità massima che può raggiungere i 1552,50 euri mensili. Fatevi un po’ di conti e il fondo sarebbe bello e alimentato. Chi alza la mano e dichiara di volere destinare al fondo la quota di indennità 2024 o una parte di questa?



ANGELINO E IL CARBONE ALLA GIUNTA

Amministrazione Bennardi si merita il carbone dalla Befana: dopo i danni alla città di Matera arriva la beffa con gli aumenti degli stipendi

Se la Befana dovesse giudicare il lavoro dell’Amministrazione Bennardi non credo che avrebbe dubbi e porterebbe solo tanto carbone ad un governo a trazione Movimento Stelle che si conferma giorno dopo giorno fallimentare sotto tutti i punti di vista. E pensare che prima di salutare il 2023 il Movimento 5 Stelle ha esultato per aver approvato per il secondo anno consecutivo il bilancio di previsione del Comune di Matera. Tutti sanno che in quel documento non c’è nulla di nuovo, solo un “copia e incolla” di quanto approvato 12 mesi prima. Io credo invece che i componenti dell’Amministrazione Bennardi ed in particolare quelli del Movimento 5 stelle si dovrebbero vergognare per quello che non hanno fatto in questi anni: basti pensare al parco di Serra Venerdì dove i lavori di riqualificazione non sono mai cominciati. Rispetto a questo appalto l’Amministrazione Bennardi è riuscita addirittura a replicare alla mia denuncia con una dichiarazione falsa e vergognosa, perché, lo voglio ricordare ancora una volta, i lavori non sono mai cominciati al parco di Serra Venerdì nonostante l’annuncio roboante dell’Amministrazione Bennardi di oltre 3 mesi e mezzo fa. Questo governo di incapaci si deve vergognare anche per altre opere incompiute: penso al cinema Kennedy, alla discarica di San Vito, all’area camper di Serra Rifusa già vandalizzata e non fruibile. Nonostante tutto, da gennaio 2024 scattano gli aumenti per sindaco, vice sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale di Matera, aumenti che hanno il sapore della beffa per i cittadini che hanno votato per l’Amministrazione a trazione Movimento 5 stelle. Una volta il Movimento 5 stelle si faceva apprezzare perchè restituiva parte degli stipendi allo Stato, invece oggi gli amministratori del Movimento 5 stelle alla guida della città di Matera non lasciano neanche le briciole e incassano puntualmente uno stipendio “faraonico” senza meritarlo. Il sindaco Bennari, giusto per intenderci, da gennaio 2024, riceve a fine mese 9 mila euro. Una cifra esagerata che stride rispetto alle difficoltà a cui vanno incontro tanti materani che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e devono fare i salti mortali per far quadrare i conti in famiglia. Ricordo che il sindaco Bennardi è quello che ha convocato diverse conferenze dei sindaci per le criticità più volte denunciate che riguardano la Sanità del Materano, ma tutti hanno avuto modo di constatare che queste riunioni si sono rivelate del tutto inutili. Prima la Sanità, ora la Valbasento, perché Bennardi e compagni sono già in campagna elettorale e provano ancora una volta a prendere in giro i cittadini. In realtà l’Amministrazione Bennardi non incanta più nessuno, perché il Movimento 5 stelle ha perso da tempo credibilità e dignità. E di fronte ad un fallimento politico senza precedenti non si può fare altro che indicare ancora una volta la via maestra: togliere il disturbo e andare a casa. Perché Matera merita molto di più, sia per gli eventi di Capodanno che tutto l’anno.